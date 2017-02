A l’occasion du lancement à San Francisco de nouveaux produits destinés aux entreprises, le CEO et co-fondateur de Dropbox, Drew Houston a indiqué que sa société avait atteint le milliard de dollars de chiffre d’affaires récurrent. « Nous avons réinventé Sync (ndlr : anciennement projet Infinite) en apportant une nouvelle expérience de collaboration à tous les fichiers, et lançons Paper, une nouvelle manière de travailler ensemble qui va au-delà du document. Nous avons bâti tout cela sur une base de forte activité. Nous avons atteint le milliard de dollars de revenus annualisés plus rapidement que toute autre société SaaS de l’histoire. »

Selon IDC, Dropbox fait partie des 5 entreprises du secteur du SaaS qui est parvenue à atteindre ce niveau. « En annonçant que leur activité de souscription avait dépassé le milliard de revenus annualisés Dropbox est devenue à ce jour la première entreprise de Software-as-a-Service à atteindre ce jalon aussi rapidement », explique dans un communiqué Robert Mahowald, analyste Applications & Cloud chez IDC. « Aucune entreprise du SaaS à ce jour n’a été capable de franchir ce seuil plus rapidement que Dropbox. »

Le service de stockage et de partage de documents en ligne, qui fêtera son dixième anniversaire en juin prochain, a su s’appuyer sur ses centaines de milliers de clients particuliers pour se développer sur le marché professionnel, ce qui lui a permis de gonfler ses revenus. Dropbox revendique à ce jour 200.000 entreprises clientes comme Adidas, Hyatt, HP, National Geographic, Spotify, Kayak ou Yahoo.

En juin dernier, le CEO avait annoncé que sa société – qui ne dévoile pas ses résultats financiers – dégageait un flux de trésorerie positif.

Drew Houston envisage toujours une entrée en bourse, mais lorsque les conditions du marché seront favorables « Nous avons la flexibilité nécessaire pour attendre le meilleur moment pour nous », avait-il indiqué à nos confrères de Business Insider en décembre.