« Nous repensons Dropbox pour répondre aux besoins des équipes », explique Drew Houston, cofondateur et PDG de Dropbox. « Nous réinventons la synchronisation, en offrant une expérience de collaboration moderne autour des fichiers, et lançons Paper, un nouvel outil de travail en équipe qui va au-delà du simple document. Ces innovations sont à l’origine du succès grandissant de Dropbox. Nous avons d’ailleurs atteint le milliard de dollars de chiffre d’affaires récurrent plus vite que n’importe quel autre fournisseur SaaS ».

Selon IDC, Dropbox fait partie des cinq fournisseurs SaaS dont le revenu annualisé généré par les logiciels cloud a atteint 1 milliard de dollars. « Lorsque Dropbox a annoncé que ses abonnements lui permettaient de dégager un chiffre d’affaires récurrent supérieur à 1 milliard de dollars, elle est devenue l’entreprise SaaS à avoir franchi cette étape le plus rapidement », déclare Robert Mahowald, vice-président en charge des programmes de recherche sur les applications et les logiciels cloud chez IDC. « Aucun autre fournisseur de solutions SaaS à ce jour n’a atteint ce seuil aussi rapidement. »