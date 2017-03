Après avoir lancé il y a un an Docker Datacenter, une plateforme proposant du Container-as-a-Service pour les clouds privés, Docker fait évoluer son portefeuille de solutions destinées aux entreprises avec Docker Enterprise Edition (EE). Il s’agit d’un package qui intègre plusieurs de ses produits, avec des services de support, sans oublier des technologies développées par ses partenaires et certifiées (réseau, stockage, conteneurs développés par les ISV…), le tout destiné plus spécialement aux grandes entreprises. EE propose bien entendu les outils d’orchestration, d’administration et de sécurité développés par Docker.

La plateforme se décline en trois versions : Basic, Standard et Advanced. La première inclut outre Docker, du support, des outils tels que Compose et Machine afin de définir et gérer les déploiements, plus des plugins et des conteneurs de partenaires certifiés provenant de Docker Store. La version Standard intègre en plus le moteur d’orchestration Swarm, la gestion des images avancées, l’intégration de l’annuaire d’entreprise et reprend toutes les fonctionnalités de Docker Datacenter. Enfin, Advanced ajoute à ces dernières le scan de sécurité ainsi que la surveillance des vulnérabilités. Toutes font l’objet de mises à jour trimestrielles bénéficiant d’un support d’un an.

Enterprise Edition est certifiée pour la plupart des distributions Linux (Red Hat, Oracle, Ubuntu, CentOS et Suse). Elle supporte en outre Windows Server 2016, Windows Azure et AWS ainsi que des plugins de fournisseurs tels que Cisco, NetApp ou encore Nutanix.

« Les entreprises ont une grande diversité d’applications, certaines ont des applications de microservices, d’autres des applications monolithiques qu’ils essayent de dockeriser. L’enjeu est de faire tourner toutes ces applications sur la plateforme Docker », a expliqué à CRN le directeur marketing de Docker, David Messina.