Bien qu’à la une de l’actualité IT depuis plus de trois ans, la société Docker n’a véritablement démarré ses opérations commerciales en France qu’il y a tout juste 18 mois, avec la mise sur le marché de solution intégrée Docker Enterprise Edition. Cela s’est traduit en juin 2016 par la nomination d’un directeur des ventes Europe du Sud, en l’occurence Christophe Baroux (photo), ex-country manager France de Google Cloud. Il vient d’être rejoint par un directeur des partenaires Europe du Sud, Pascal Pignon, lui-même passé par Google et ex-CEO de Progis. C’est la masse critique que le business partenaires a atteint et la volonté d’en accélérer la croissance qui a permis de justifier ce recrutement, observe Christophe Baroux.

De fait, les partenaires représentent désormais 60% des ventes de Docker en France. L’éditeur ne dévoile pas ses revenus (ni en France ni au global) mais il revendique d’ores et déjà une vingtaine clients ayant formellement référencé ses solutions en France, parmi lesquels Société Générale, Crédit Agricole, Thalès, et plusieurs dizaines de clients payants. Mieux, la croissance serait très forte. « La plupart des grandes organisations – notamment celles du CAC 40 – ont des projets Docker, expose Christophe Baroux. Et nombre d’entre elles sont en train de passer en production ».

Des projets qui sont autant d’opportunités pour les partenaires. « Les entreprises ont besoin d’accompagnement, non seulement en amont des projets, mais également tout au long du cycle de vie des applications », poursuit Christophe Baroux. Le volume d’affaires généré par Docker et ses perspectives de développement ont en tout cas convaincu douze partenaires* (sur la cinquantaine de partenaires enregistrés qu’il compte en France) de se certifier sur ses technologies.

Parmi eux, cinq (DigitasLBI, SCC, Sopra Steria, Axians et Cellenza) le sont de fraîche date, et deux (Alter Way et Treeptik/Linkbynet) ont d’ores et déjà atteint le plus haut niveau de certification (Authorized Consulting Partner), qui implique un nombre de consultants et d’architectes accrédités supérieur. La plupart des partenaires certifiés de premier niveau (Vallue Added Resseller) devraient rapidement atteindre des volumes leur permettant devenir Authorized, estime Christophe Baroux. Et le réseau de partenaires certifiés Docker devrait continuer de s’étoffer au rythme de trois nouveaux partenaires chaque trimestre.

*Alter Way, Avanade, Axians, Capgemini, Cellenza, D2SI, DigitasLBI, SCC, Sopra Steria, Synapsys, Treeptik/Linkbynet et Zenika