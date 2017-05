Docker change de patron. Le spécialiste des conteneurs vient en effet de nommer Steve Singh au poste de CEO. Il remplace Ben Golub qui devient membre du conseil d’administration de la société.

Steve Singh a derrière lui plus de 20 ans d’expérience dans le développement de sociétés éditrices de logiciels explique Docker dans un communiqué. Co-fondateur de la société, il était CEO de Concur jusqu’à son rachat par SAP pour 8,3 milliards de dollars en septembre 2014. Depuis lors,Steve Singh dirigeait une division de l’éditeur allemand rassemblant Concur, SAP Ariba et SAP Fieldglass. En octobre 2016, il avait rejoint Docker en tant que président du conseil d’administration, poste qu’il conserve par ailleurs. En parallèle, il avait également été appelé au board de Talend.

Son expérience sera mise à profit par Docker pour franchir une nouvelle étape dans le développement de la société, étape qui passera peut-être par une introduction en bourse.

« Au cours des quatre des dernières années, Docker a connu une croissance incroyable. Nous constatons à présent un fort intérêt de la communauté des développeurs et du marché des entreprises », explique dans un communiqué le fondateur et directeur technique de la société, Solomon Hykes. « Sans Ben, Docker ne serait pas dans cette formidable position en tant que plateforme et en tant qu’entreprise. Sous sa direction, nous avons mis en place une équipe de classe mondiale et une immense communauté diversifiée qui ont réécrit les règles du développement et de la distribution des logiciels. Ben a mis en place les fondations d’une entreprise exceptionnelle, et la demande des solutions Docker dépasse les graphiques. » Après ce remerciement en forme de panégyrique pour Ben Golub, il reste quand même à Solomon Hykes quelques mots pour accueillir le nouvel arrivant. « Avec l’expertise unique de Steve, nous allons bâtir une organisation capable de répondre à cette demande et de servir nos clients à travers le monde. »