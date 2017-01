Gartner a profité de son Symposium/ITxpo 2016 qui s’est tenu fin octobre à Orlando pour livrer ses dix prévisions stratégiques 2017 (et au-delà) pour les organisations et les utilisateurs d’IT. En ces premiers jours de 2017, nous avons pensé que c’était le moment de lire ou relire ces prédictions stratégiques pour se faire une idée de ce qui est susceptible d’advenir dans les domaines où l’évolution technologique est la plus déterminante.

Gartner place au cœur de son propos la notion de rupture digitale (digital disruption) qui s’impose comme un véritable flux de changements, redéfinissant des marchés et des industries entières avec des effets collatéraux à grande échelle sur les personnes et les technologies.

D’ici à 2020, 100 millions de consommateurs achèteront en réalité augmentée. Les applications de réalité augmentée, à l’image de Pokémon Go, vont se populariser encourageant les grands acteurs de la distribution à incorporer cette technologie à leur expérience d’achat. Utiliser des applications de réalité augmentée pour enrichir le monde physique d’informations digitales (textes, images, vidéo) sera un moyen d’obtenir un engagement plus profond en magasin ou ailleurs. Par exemple, un client pourra projeter dans son logement les meubles du catalogue Ikea aux endroits précis où il aimerait les placer.

D’ici à 2020, 30% des sessions de navigation web se feront sans écran grâce aux technologies audio-centrées telles que Google Home ou Amazon Echo. Des technologies qui donneront accès à des informations basées sur le dialogue et de donneront naissance à de nouvelles plateformes conçues pour des interactions fondées sur la voie. En éliminant le aux mains et aux yeux pour naviguer, les interactions vocales permettront de bénéficier de ressources en ligne dans de nouveaux contextes tels que la conduite en voiture, la cuisine, la marche, le sport, le pilotage de machines…

D’ici à 2019, 20% des entreprises abandonneront leurs applications mobiles. Beaucoup de marques se rendent compte que le niveau d’adoption, l’engagement des clients et le retour sur investissement de leurs applications mobiles sont nettement en-dessous des attentes ayant justifié leur investissement et privilégieront de nouvelles approches moins coûteuses et plus efficaces.

D’ici à 2020, les algorithmes vont modifier positivement le comportement de plus d’un milliard de travailleurs. Les algorithmes de contextualisation ont appris à intégrer des interventions comportementales telles que la psychologie, les neurosciences sociales et sciences cognitives. Les être humains tendent à être traversés d’émotions, ce qui peut les conduire à agir de manière irrationnelle. Les algorithmes peuvent modifier positivement ces comportements en augmentant leur intelligence et en leur faisant bénéficier d’une banque d’intelligence collective éprouvée. Cela aidera les travailleurs à se souvenir d’absolument tout ce qu’ils veulent et d’être informé des dernières connaissances disponibles leur permettant de mieux accomplir leur tâche et de mieux apprécier la vie.

D’ici à 2022, une entreprise dont le business sera basé sur la blockchain vaudra 10 milliards de dollars. La blockchain s’est imposée comme la prochaine révolution dans l’enregistrement des transactions. Un registre blockchain fournit une vue partagée et immuable de toutes les transactions entre les parties engagées. Les parties peuvent intervenir en temps réel sur un registre blockchain en sachant qu’il ne peut être modifié. N’importe quelle sorte d’échange de valeur peut être validé en l’espace de quelques minutes et non pas en jours. Les applications blockchain peuvent permettre de libérer du cash, réduire les coûts de transaction, et accélérer les processus d’affaires. Le développement de la blockchain est encore immature mais il attire déjà produit et capital risque.

D’ici à 2021, au moins 20% de toutes les activités d’un individu impliquera au moins l’un des sept principaux géants du digital. Ces géants sont actuellement par ordre de revenus et de capitalisation, Google, Apple, Facebbok, Amazon, Baidu, Alibaba, et Tencent. Alors que les mondes physique, financier et la santé deviennent plus numériques, beaucoup des activités qu’engagent les individus seront connectées, et impliqueront l’un de ces géant du digital. Les applications mobiles, le paiement, les écosystèmes digitaux feront que les géants du digital seront au cœur de nos activités quotidiennes.

Jusqu’en 2019, chaque dollar que les entreprises investiront dans l’innovation requerra sept dollars supplémentaires en déploiement. Les coûts de déploiement, d’intégration, de mise en production, et de gestion d’une nouvelle solution ne sont souvent pas pris en compte dans son financement initial et sont en moyenne sept fois plus important que le coût initial de l’innovation.

Jusqu’en 2020, les objets connectés vont accroître la demande de stockage de moins de 3%. L’internet des objets a un énorme potentiel en termes de production de données compte tenu des 21 milliards d’objets connectés qui devraient être en service d’ici à 2020. Sur les quelque 900 exabytes de capacité de stockage (disques durs et SSD) qui devraient être livrés en 2020, les besoins de stockage des capteurs IoT discrets ne devraient pas exéder 0,4% de cette capacité et 2% de plus pour les besoins des capteurs IoT multimédia, soit 2,3% pour l’ensemble. Cela montre que l’IoT peut croitre et fournir une importante source valeur tout en restant gérable du point de vue du stockage.

D’ici à 2022, les objets connectés vont permettre aux entreprises et aux particuliers d’écononiser 1 milliard de dollars par an en frais de maintenance, services et consommables. Tout l’enjeu de l’Internet des objets consiste à fournir des implémentations robustes et sécurisées qui puissent générer des économies sur 10 à 20 ans sans que les coûts de gestion induits n’absorbent toutes les économies réalisées.

En 2020, 40% des employés pourront réduire leur frais de santé en portant des coachs électronique (fitness trackers). Bientôt des coachs dans les entreprises en charge de veiller en relation avec les ressources humaines à la bonne forme physique des salariés ? C’est la dernière prédiction – un peu fantaisiste – du Gartner. Les alliés naturels de ces coachs seront bien-sûr des bracelets électroniques captant les données de santé de leurs usagers et prévenant les éventuels comportements à risques.