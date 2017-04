Dix-huit millions d’euros ont été investis dans l’économie numérique cette semaine. Le plus fort apport, soit 10 millions d’euros, est destiné à Phenix Group, l’un des leaders français de la communication extérieure.

Deux sociétés ont attiré notre attention : Sparklane et Novathings.

Sparkalne est un éditeur nantais de solutions marketing et de sales intelligence BtoB. Il développe des solutions de Predictive Lead Scoring basées sur le bog data et l’intelligence artificielle, permettant d’identifier les prospects chauds. La société vient de lever 4 millions d’euros auprès de son investisseur historique XAnge et d’Entrepreneur Ventures. Cet argent servira à renforcer la présence de la société en France et au Royaume-Uni en recrutant de nouveaux talents en R&D ainsi que des commerciaux. Sparklane envisage ensuite de s’installer outre-Rhin.

La seconde est Novathings qui a levé 2 millions d’euros auprès de INVST I/O, PACA Investissement, CAAP Création et Provence Business Angels. Cette somme servira à la startup aixoise à pousser la commercialisation, notamment à l’international, d’Helixee, son « home NAS » WiFi qui centralise et crypte toutes les données des consommateurs, données qui peuvent ensuite être partagées en famille.