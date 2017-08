Dans une interview accordée à CRN, le directeur du channel d’HPE, Terry Richardson, a indiqué que les offres Nimble Storage et SimpliVity continueraient à être commercialisées uniquement en mode indirect. Il a indiqué que ce modèle de distribution contrastait avec celui de Dell EMC, qui laisse au client le choix de choisir son interlocuteur. « Il n’y a pas de choix du client. C’est un modèle 100% indirect que nos partenaires channel autour du monde doivent saisir. Nos plans pour le marché SMB sont 100% channel, c’est un engagement inébranlable. C’est une stratégie importante décidée au sommet d’HPE. »

Il a reconnu que cette stratégie visait également directement Cisco. « Une partie de leur succès (ndlr : de SimpliVity et Nimble) s’est construit en s’appuyant sur les partenaires traditionnels de Cisco. Ces partenaires étaient avisés en choisissant ces technologies. A présent que ces sociétés font partie d’HPE, je constate un véritable changement chez ces partenaires qui ne poursuivent pas uniquement leur relation avec SimpliVity et Nimble mais marquent plus d’intérêt pour HPE. »

Actuellement, le modèle indirect ne s’accorde pas totalement avec celui d’HPE, ce que Terry Richardson reconnaît. « HPE n’est pas 100% indirect. Nous sommes probablement au-dessus de 70% dans le monde. Mais pour ces technologies en particulier nous avons pris la décision de conserver le modèle 100% channel qu’elles avaient lorsqu’il s’agissait de sociétés privées et indépendantes. Cela a du sens pour elles d’avoir un modèle d’engagement prévisible car nous croyons que le marché de l’hyperconvergence et celui du stockage 100% flash doublé de l’analyse prédictive d’InfoSight représentent exactement ce qui intéresse le channel actuellement. Nous voulons lever toute ambiguïté concernant notre approche du marché. »

Ces propos ont bien sûr été bien reçus par les partenaires. Interrogé par nos confrères, l’un d’eux a estimé que ces nouvelles lignes de produit pouvaient multiplier par deux ou même par trois ses activités avec HPE d’ici l’an prochain. « Cela représente un véritable essor pour le channel », a-t-il conclu.