Dimension Data annonce la nomination d’Olivier Prudor en qualité de Sales Manager grands comptes, et d’Aymeric Toubeau en tant que Sales Manager de l’équipe « Chasse ». Ces nominations interviennent dans le cadre de la stratégie commerciale du groupe visant à intensifier les actions de commercialisation auprès des grands comptes français et à cibler les entreprises du haut du Mid-Market.

Pour cibler les grands comptes, Olivier Prudor rejoint Dimension Data, après plus de 12 années passées chez BT Global Service où il a acquis une réelle connaissance du marché IT ainsi qu’une bonne maitrise des grands comptes dans un contexte international. Sa mission consiste désormais à trouver de nouveaux vecteurs de croissance, à apporter sa méthodologie de suivi de compte, et de s’attacher également à améliorer la proximité et la satisfaction des clients en recrutant de nouveaux commerciaux.

Aymeric Toubeau a quant à lui été recruté après 8 années passées successivement chez Thales, Linkbynet et Interoute, où il assumait des fonctions d’Account Manager. Il est désormais en charge de l’équipe « Chasse » dédiée à la conquête du marché Mid Market avec la mission d’identifier les clients de demain.

Olivier Prudor et Aymeric Toubeau sont tous deux sous la direction de Stéphane Brion, directeur commercial de Dimension Data France.