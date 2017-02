Dimension Data annonce avoir atteint la neutralité carbone en passant sous la barre du million de tonnes pour ses émissions carbone et en évitant la mise en décharge de 4.000 tonnes de déchets électroniques.

Lors de l’annonce de ses objectifs de développement durable en 2014, la société de services IT s’était également engagée à réduire les émissions carbone de ses clients de 1,8 million de tonnes de plus que les siennes, grâce à ses compétences et à ses technologies.

Dimension Data a travaillé en étroite collaboration avec les sociétés de conseil spécialisées Carbon Trust et Carbon Smart, afin de définir ses objectifs et sa méthodologie en matière de limitation des émissions carbone.

« Le changement climatique demeure l’un des plus grands enjeux auxquels nous sommes tous confrontés et nos clients à travers le monde continuent de faire du développement durable une priorité au sein de leurs entreprises. La technologie peut avoir – et a effectivement – un impact positif sur notre environnement. Nous pensons que nous avons la responsabilité de mettre nos 33 années d’expérience au service de son utilisation la plus intelligente possible en réponse à ces défis », explique dans un communiqué Ruth Rowan, Group Executive Marketing de Dimension Data.

Dimension Data s’engage à présent à maintenir ses émissions carbone au-dessous du million de tonnes pendant les cinq prochaines années. La société estime qu’en réduisent leur impact environnemental, les entreprises peuvent réaliser des économies et améliorer leur productivité. Elle préconise à ses clients notamment les mesures suivantes :

Réduction de la consommation d’énergie par la migration des serveurs dans le cloud : cette mesure pourrait selon elle faire économiser 4000 kWh par an et par serveur.

Réduction des déplacements grâce aux technologies de communications visuelles :les économies annuelles à attendre seraient en moyenne d’environ 965.000 km par unité de téléprésence, de 19.000 km par unité de vidéoconférence et de 38.000 km par unité de vidéoconférence managée.

Elle conseille aux entreprises prévoyant une phase de développement et de croissance de veiller à ne pas accroître leur empreinte carbone au même rythme. Il leur faut donc ne pas augmenter les volumes moyens de carbone produits par personne et par chaque rack d’équipement ITaaS mais aussi assurer l’efficacité énergétique des datacenters.