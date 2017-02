Un an après sa création, l’ESN Digitim spécialisée dans la mobilité au sein des entreprises, recrute pour étoffer ses équipes métier et opérationnelles. La société, qui a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 1,3 million d’euros, « se met en ordre de marche ».

La startup a développé une approche holistique de la mobilité en entreprise axée sur le collaborateur. À partir des besoins techniques, financiers et commerciaux, la société construit une solution sur mesure pour accompagner ce dernier dans la gestion globale du cycle de vie des terminaux mobiles depuis la mise à disposition jusqu’à la reprise. Digitim a regroupé toutes les compétences-clés sur un site à Courbevoie, en région parisienne, sur lequel plus de 2.000 terminaux peuvent être personnalisés et déployés chaque jour.

Quelques exemples de postes ouverts en 2017 :

Digicoachs en région

Responsables de l’expérience client

Chargés de la relation client digital desk

Consultants MDM confirmés et juniors

« Un an après avoir lancé nos opérations, nous affichons une croissance soutenue et avons déjà anticipé une forte évolution de nos activités cette année. Nous souhaitons donc recruter dès maintenant 25 nouveaux collaborateurs qui vont travailler sur des projets passionnants dans le domaine de la mobilité auprès d’entreprises et de collectivités. Nous souhaitons nous entourer d’experts qui conçoivent la mobilité comme un levier digital permettant d’accéder à un réel confort de travail et de gagner en agilité », précise dans un communiqué le président et fondateur de la société, Thierry Davigny.