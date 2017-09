Devoteam a nommé Gilles Camoin (photo ci-dessus) et Hervé Thoumyre en qualité de Senior Vice President Agile IT Platform, et Senior Vice President Consumer Industries. Ils rejoignent à ce titre le comité exécutif du groupe. Ils sont directement rattachés à Godefroy et Stanislas de Bentzmann, co-CEOs de l’entreprise. « Gilles Camoin et Hervé Thoumyre vont renforcer notre capacité à exécuter au plus haut niveau la transformation digitale de nos clients. Ils seront, par leurs expériences, des interlocuteurs clés pour les CIOs de nos grands clients européens », explique dans un communiqué Stanislas de Bentzmann. « Attirer les meilleurs talents est une composante clé de notre stratégie Scale!2020. En renforçant son capital humain avec Gilles et Hervé, Devoteam concrétise son ambition de faire gagner la bataille du digital à ses clients. »

Gilles Camoin, 55 ans, diplômé de l’école Nationale Supérieure des Arts & Métiers ParisTech a lancé et dirigé pendant 10 ans en France, puis au niveau mondial, la practice « Business & Information Strategy » chez Capgemini Consulting. Il était vice-président du cabinet, en charge du conseil en IT Transformation. Il a été ensuite désigné Chief Operating Officer de Capgemini Consulting à Londres en 2008, puis CEO de Capgemini Consulting Belgique en 2010. Il a rejoint Sanofi en 2011 où il a exercé les responsabilités de Group CIO après avoir été Head of CIO Office and Value Management.

De son côté, Hervé Thoumyre, 53 ans, lui-aussi diplômé de l’école Nationale Supérieure des Arts & Métiers ParisTech, a mené pendant 18 ans de multiples programmes de mises en œuvre de solutions ERP, CRM, BI et e-commerce d’abord en tant que consultant, puis en tant que Partner chez IBM, pour le compte des grands acteurs de l’Industrie et de la distribution. Il a rejoint ensuite Carrefour comme CIO en 2007 pour y conduire le plan de transformation IT en déployant la stratégie multi-format et multicanal du groupe. En 2015, il a rallié CMA CGM en tant que vice-président en charge du plan de transformation. A ce titre, il a préparé la digitalisation de la compagnie de transport maritime.