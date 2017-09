Devoteam poursuit – avec une incontestable réussite – son recentrage sur les SMACS (Social, Mobile, Analytics, Cloud, Security). L’ESN annonce, en même temps que ses résultats semestriels, deux opérations qui s’inscrivent dans cette stratégie : une cession partielle de Between et une prise de participation majoritaire au capital de D2SI. Les conditions financières de ces deux transactions ne sont pas dévoilées.

Devoteam va céder 40% du capital de Between, sa filiale d’intermédiation (broker) aux Pays-Bas, aux actionnaires minoritaires pour ne conserver que 35% du capital. Cette opération devrait être finalisée avant la fin du mois. Le groupe va par ailleurs acquérir 80% du capital du spécialiste du cloud public D2SI, les 20% restants étant proposés au management de la société. Partenaire majeur d’AWS, D2SI accompagne ses clients dans leurs projets d’automatisation, de modernisation et de développement applicatifs, ainsi que dans la mise en place de solutions big data. La société est par ailleurs l’organisateur du TIAD (The Incredible Automation Day), événement dédié à l’automatisation IT en France. D2SI compte environ 100 collaborateurs et a réalisé 13 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016. Cette acquisition sera consolidée à compter du 1er octobre. « Elle s’inscrit pleinement dans les ambitions et la dynamique du plan stratégique Scale 2020! en venant renforcer le positionnement de Devoteam sur l’offre Agile IT Platform et la capacité à soutenir, en proximité des 3 leaders du marché (AWS, Google, Microsoft), la forte croissance du cloud public », indique la société dans un communiqué. Cette opération fait suite à l’acquisition en mai dernier de TMNS, un cabinet conseil et intégrateur néerlandais (18 millions d’euros de chiffre d’affaires, 200 collaborateurs).

En excluant les revenus correspondants à la participation cédée de Between, le chiffre d’affaires du premier semestre 2017 s’élève à 256,5 millions d’euros, en croissance de 7,7% à périmètre et taux de change comparables par rapport à l’exercice précédent. Sur le seul deuxième trimestre, le chiffre d’affaires s’établit à 125,3 millions d’euros, en progression de 1,3% à périmètre et taux de change comparables. Le groupe explique cette faible croissance par un effet jour et un effet base fortement défavorables, le trimestre comportant 2,8 jours travaillés de moins que le deuxième trimestre 2016. Ce dernier avait également bénéficié d’une importante signature de contrat de licence au Moyen-Orient. Sans ces impacts, Devoteam estime que la croissance organique aurait été de l’ordre de 8%, grâce notamment aux offres SMACS, en croissance de plus de 20% et pesant près de la moitié du chiffre d’affaires. La marge d’exploitation s’établit à 25,4 millions d’euros, soit 9,9% du chiffre d’affaires, contre 22,0 millions d’euros et 9,2% du chiffre d’affaires un an auparavant. Le résultat opérationnel progresse de 37% sur le semestre par rapport à la même période en 2016 pour atteindre 21,7 millions d’euros. Grâce à la baisse des charges non courantes (coûts de restructuration et pertes de valeur), le résultat net part du groupe bondit de 57% à 11,9 millions d’euros.

Au 30 juin, la trésorerie nette était de 49,0 millions d’euros. A cette date l’effectif (retraité de Between) comptait 4.422 collaborateurs contre 4.338 personnes au 31 mars.

Après prise en compte de l’évolution de Between et des acquisitions de TMNS et de D2SI, Devoteam réactualise son objectif de chiffre d’affaires 2017 à 530 millions d’euros, contre 595 millions d’euros précédemment, et sa marge d’exploitation qui devrait approcher 10% au lieu des 9% annoncés.