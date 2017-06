Le programme partenaires de Kaspersky Lab a été conçu pour encourager les partenaires à accroître leurs recettes et leurs bénéfices, en leur proposant de nombreux avantages pour développer leur entreprise, étendre leur part de marché, gagner en rentabilité et nouer d’étroites relations de partenariat :

– Proposez des solutions de sécurité informatique de pointe à des entreprises de toutes tailles et ayant des besoins différents

– Augmentez vos revenus grâce à des sources de revenus régulières et des marges supérieures

– Rejoignez un programme d’incentive unique qui récompense votre fidélité et votre réussite

En savoir plus

– Programme Partenaires de Kaspersky Lab : présentation

Pour devenir partenaire Kaspersky Lab, rendez-vous sur notre portail partenaires, et remplissez le formulaire d’inscription en cliquant sur le lien suivant : www.kasperskypartners.com