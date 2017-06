Dans le cadre de sa Stratégie 2017, Ricoh France annonce la réorganisation de son département Marketing et communication piloté par Isabelle Pierret.

« Le marketing et le développement des ventes ont un rôle crucial à jouer dans l’atteinte des objectifs fixés par notre plan stratégique qui a pour ambition d’aiguiser notre esprit de conquête sur le Core Business, de développer de nouveaux business avec le Production Printing et le Communications Services, d’adresser de nouveaux segments de marché grâce au digital, ou encore d’accroitre notre efficacité par une organisation plus efficiente et des outils plus performants », explique dans un communiqué Isabelle Pierret, directrice Marketing et Communication. « Il nous est apparu évident de regrouper les forces des deux équipes Marketing et Développement des ventes pour démultiplier notre dynamique. »

Jusqu’à présent Consulting Manager chez le fabricant japonais, Jean-Marc Guery devient directeur du Développement des ventes. « Son expérience commerciale et son rôle à la direction générale des Opérations commerciales sont des atouts essentiels pour la réussite de sa mission. En 26 ans d’entreprise, Jean-Marc a une parfaite connaissance des processus de l’entreprise et saura orienter ses équipes pour répondre aux enjeux à venir, notamment, dans la définition des actions opérationnelles supportant notre stratégie », ajoute Isabelle Pierret.

De son côté, Eric Baudart, depuis 15 ans chez Ricoh France, est nommé directeur Digital et communication. Le fabricant récompense ainsi « sa connaissance du marketing digital, sa curiosité et sa créativité, ainsi que son orientation forte sur les résultats ». Conservant la direction de la Communication qu’il pilotait déjà, il aura pour responsabilité supplémentaire d’acquérir de nouvelles opportunités de croissance de chiffre d’affaires sur la cible des TPE. Le canal de vente e-commerce (eShop Ricoh), la vente à distance et la télévente lui seront directement rattachés. Il aura également en charge de mettre en œuvre une plateforme de « e-procurement ».