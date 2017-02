Près de 2,4 billions de dollars. Voilà les revenus qui seront engrangés par les fournisseurs de produits et de services en 2017 si l’on en croit IDC. Cela représente une augmentation de 3,5% par rapport à 2016. En 2020, ces dépenses devraient atteindre 2,65 billions de dollars selon le cabinet, soi un taux de croissance moyen de 3,3% sur l’ensemble de la période 2015-2020.

Ce sont les entreprises du secteur financier (banques, assurances, services liés aux valeurs mobilières et aux investissements) et la production (entreprise d’assemblage et de transformation) qui s’octroient la part du lion. Elles devraient peser ensemble 30% des dépenses IT pour mener à bien leur transformation numérique. Les télécommunications, les services professionnels ainsi que les administrations devraient également figurer parmi les gros consommateurs de produits et services IT. Toutefois, selon IDC, la plus forte croissance des dépenses d’ici 2020 émanera des services professionnels, du secteur de la santé et du secteur bancaire qui supplanteront l’industrie manufacturière en termes de dépenses.

Cela dit, plus de 20% des dépenses du secteur IT proviendront des achats de consommateurs, même si ces dernières demeureront stables (0,3% de taux de croissance moyen). Leur intérêt se portera vers des secteurs tels que la sécurité, la gestion de contenus et le partage de fichiers, et non plus sur le matériel. Côté entreprises, on notera au contraire des signes de reprise du côté du hardware (PC et terminaux mobiles). Mais le gisement de croissance le plus important est à chercher du côté du logiciel, principalement parmi les solutions analytiques, et dans une moindre mesure dans les services IT, recherchés par les opérateurs télécoms et les banques.

Sur un plan géographique, l’Amérique du Nord (USA et Canada) demeurera le principal marché IT avec 40% des dépenses, devant l’Europe de l’Ouest (20%) et l’Asie/Pacifique (hors Japon) avec un peu moins de 20% des dépenses. La croissance la plus forte émanera toutefois de l’Amérique Latine (5,3% de taux de croissance moyen), devant l’Asie/Pacifique (toujours hors Japon) et les Etats-Unis, chacun avec 4%.

En termes de taille des entreprises, plus de 45% des dépenses IT mondiales seront supportées par les grandes entreprises (plus de 1.000 employés), les TPE (1 à 9 salariés) pesant quant à elles environ 25% de ces dépenses. Cependant, la plus forte croissance des dépenses sera à mettre au crédit des entreprises de plus de 100 salariés avec un taux de croissance moyen de 4,3%.