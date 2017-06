Le développement des nouvelles technologies disruptives y compris l’IoT, les robots ainsi que la réalité virtuelle/augmentée, va tirer la prochaine vague de croissance, permettant à l’ensemble du marché ICT de générer 5,5 billions de dollars (soit 5.500 milliards de dollars) en 2020. C’est ce qu’indique IDC dans son Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition. Ces nouvelles technologies, que le cabinet d’analyse nomme des accélérateurs d’innovation, représenteront environ 7,4 billions de dollars pour la période 2015-2020, et pèseront 1,8 billion de dollars de revenus annuels à la fin de la période, dont 1,3 billion de dollars générés par l’IoT. Les robots, la réalité virtuelle/augmentée, la sécurité, l’intelligence artificielle/cognitive et l’impression 3D se partageant grosso mode le reste de cette portion dynamique du marché ICT.

« Le marché traditionnel des infrastructures de datacenter, de terminaux clients, du logiciel, des services et des télécommunications se développe à présent à un rythme à peine plus rapide que celui du PIB et ressemble de plus en plus à un secteur mature de l’économie en général », explique dans la présentation du document, Stephen Minton, vice-président Customer Insight & Analysis au cabinet d’analyse. « De fait, même au sein de ces produits et services traditionnels, toute la croissance provient d’à peine quatre segments qu’IDC appelle la troisième plateforme : le cloud, la mobilité, le big data & l’analytique, et les réseaux sociaux. Le reste de l’industrie est à présent en déclin et représente un énorme défi pour les fournisseurs qui dépendent des marchés et des technologies traditionnels. »

Entre 2015 et 2020, les dépenses ICT dans leur ensemble, à l’exclusion des accélérateurs d’innovation, enregistreront une croissance annuelle moyenne (CAGR) d’à peine 1% à taux de change constants. Si l’on y inclut les accélérateurs d’innovation, ils progresseront de 5% au cours de la même période. Pris seuls, les accélérateurs d’innovation bénéficieront d’un CAGR de 18%.

Avec plus de 600 milliards de dollars en 2020, l’Asie/Pacifique (à l’exclusion du Japon) est leur principal marché, suivi de peu par les Etats-Unis. La plus forte croissance sera toutefois enregistrée en Amérique Latine, en Europe Centrale et de l’Est ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique.

Avec une croissance à deux chiffres, le cloud public continue à cannibaliser les dépenses consacrées aux infrastructures, aux logiciels et aux services IT traditionnels. Le big data et l’analytique enregistre lui-aussi une croissance à deux chiffres et devrait bénéficier sur la période 2015-2020 d’un CAGR de 12%. Ensemble, ces deux segments devraient générer plus de 200 milliards de revenus annuels à l’horizon 2020. D’ici là, l’explosion des ventes de smartphones constatées au cours de ces dernières années et la croissance actuelle des services de données mobiles font que la mobilité génère déjà 1,5 billion de dollars de revenus annuels. « Il faut se rendre à l’évidence, la troisième plateforme et les accélérateurs d’innovation tireront la croissance du secteur au cours des cinq prochaines années et au-delà », commente Stephen Minton. « La vente de terminaux est à présent dominée par les appareils mobiles et les fournisseurs de cloud représentent une proportion croissante des livraisons d’infrastructures et de logiciels, tandis que le big data et l’analytique sont au centre des opportunités de croissance rapide. Enfin, la croissance du marché des télécoms dépend à présent exclusivement du mobile. »