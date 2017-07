Près de 40,1 milliards de dollars : c’est ce que dépenseront cette année les organisations en produits d’infrastructures IT (serveurs, stockage et commutateurs Ethernet) pour le déploiement de clouds croit savoir IDC.

Cela représente une croissance de 12,4% par rapport à 2016. Les datacenters hébergeant les clouds publics pèseront à eux seuls 60,7% des dépenses. C’est aussi eux qui avec 13,8% afficheront la plus forte croissance. La part des clouds privés hébergés atteindra 14,9% des dépenses, soit une croissance de 11,9%. Avec 62,2% de l’ensemble des dépenses destinées aux clouds privés, le cloud privé sur site restera majoritaire avec toutefois une croissance limitée à 9,6%.

Cette croissance des investissements dans le cloud va de pair avec une baisse de 4,6% des dépenses en infrastructures non cloud qui pèseront néanmoins encore 58,7% des dépenses consacrées aux serveurs, au stockage et aux commutateurs Ethernet.

Pour en revenir aux environnements cloud, ce sont les switches Ethernet qui enregistreront la plus forte croissance avec un chiffre d’affaires en hausse de 25,8%, tandis que les sommes consacrées aux serveurs et au stockage enregistreront des progressions de respectivement 9,1% et 12,0%. Ces derniers taux de croissance intègrent les doubles comptages entre serveurs et stockage afin de représenter fidèlement chacun de ces segments technologiques précise IDC.

Le cabinet d’analyse fait par ailleurs des prévisions à plus long terme. Selon lui, les dépenses en matière de clouds externalisés enregistreront un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 11% pour atteindre 45,7 milliards de dollars en 2021. Les datacenters hébergeant des clouds publics compteront pour 79,0% de ces dépenses, avec un CAGR de 11%. La part des clouds privés hébergés enregistrera de son côté un CAGR de 11,3%. Le total des dépenses consacrées au cloud en général enregistrera quant à lui un CAGR de 10,9% d’ici 2021 et en 2020 surpassera les dépenses consacrées aux infrastructures non cloud dont le CAGR est estimé à 3,1% sur la période 2017-2021.