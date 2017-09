Arrivé chez SFR en janvier 2016, le directeur général délégué Michel Paulin quitte le navire. « SFR annonce la décision de Michel Paulin, directeur général délégué, de quitter ses fonctions pour des raisons personnelles », indique un communiqué de l’opérateur. Michel Paulin y « remercie Patrick Drahi, Michel Combes, Alain Weill et l’ensemble des équipes Altice et SFR pour leur confiance et leur soutien ». Il y « regrette de mettre un terme à sa participation dans cette magnifique aventure industrielle, certainement la plus ambitieuse et élaborée du secteur des télécoms et des médias en Europe ». Michel Combes, directeur général d’Altice et président directeur général de SFR, et Alain Weil, directeur général des activités média d’Altice, se partagent les fonctions de Michel Paulin, qui ne sera pas remplacé. Michel Combes poursuivra « la transformation de l’entreprise et le rétablissement de la performance opérationnelle de SFR ». Il confie par ailleurs à Alain Weil la mission de préparer avec lui l’intégration des actifs télécoms et médias « afin de mettre en place la meilleure organisation à l’issue du processus de prise de contrôle de NextRadioTV ».

Michel Combes a beau saluer « l’engagement total de Michel Paulin au service de l’entreprise » et assurer qu’il « a réussi à poser les bases de la nécessaire transformation du groupe », force est de constater que le redécollage de l’opérateur, qui a mis en place un plan visant à supprimer près de 5.000 emplois, se fait attendre. Michel Paulin avait par ailleurs surpris tout le monde cet été en annonçant le déploiement par SFR de la fibre sur la totalité du territoire d’ici 2025 et ce sans subvention publique. Un projet jugé irréaliste par beaucoup de spécialistes qui y voyaient surtout un effet d’annonce. Sous sa direction, l’opérateur a dépensé 350 millions d’euros pour acquérir les droits de retransmission des deux coupes d’Europe de football, la Ligue des Champions et l’Europa Ligue.

Ancien condisciple de Michel Combes à Polytechnique, Michel Paulin a débuté chez France Telecom, avant d’entrer chez McKinsey, puis de rallier Bull. En 1999, il a rejoint LDCom, qui deviendra Neuf Cegetel, dont il sera nommé directeur général et administrateur. A ce titre il a joué un rôle déterminant dans le rapprochement avec SFR en 2008. Après avoir rallié le groupe Louis Dreyfus Commodities (spécialisé dans le négoce de matières premières agricoles) en tant que directeur des opérations, Michel Paulin a pris la direction de Méditel, deuxième opérateur marocain et filiale d’Orange, poste qu’il occupait avant de rejoindre « son ami Michel Combes ».