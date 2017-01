On ne change pas une formule qui gagne : Dell va continuer à utiliser des serveurs Cisco UCS dans ses solutions Vblock et non ses propres serveurs. C’est ce qu’affirment dans un blog vidéo Chad Sakac et Ravi Pendekanti. Le président de la division Converged Platforms & Solutions de Dell EMC et le senior vice-président Product Management & Marketing des serveurs Dell PowerEdge confirment ainsi ce qu’affirment depuis l’annonce de la fusion de Dell et d’EMC le CEO de Cisco Chuck Robbins et Michael Dell. Des paroles auxquelles on ne portait pas forcément crédit.

Concrètement, les infrastructures convergées Vblock et VxBlock s’appuieront sur les serveurs UCS de l’équipementier de San Jose tandis que les offres hyperconvergées VxRack, VxRail et Nutanix continueront à être basées sur les plateformes Dell R630, R730 et R730xd, intégrant du SDN, des SSD et du stockage NVMe. Selon Chad Sakac, les clients évaluent tout ce qu’il y a à l’intérieur d’une solution, non l’enveloppe. « Nous ne changerons rien et continuerons à utiliser les serveurs UCS avec le succès que nous connaissons depuis ces dernières années », insiste de son côté Ravi Pendekanti.

A en croire Chad Sakac, depuis l’introduction de VCE l’activité Vblock a généré 3,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires avec une croissance annuelle de 20%. Il n’ y a donc aucune raison d’abandonner les serveurs UCS. « Il n’y a aucune raison sérieuse de le faire. Il n’y a aucune pression, aucun projet, ni aucune intention en ce sens », précise-t-il.

Changer de formule a d’autant moins d’intérêt que ce sont les solutions hyperconvergées – donc basées sur les serveurs Dell – qui connaissent la plus forte croissance annuelle et qui offrent au constructeur la plus forte marge de progression. La part de marché de Dell EMC y est en effet d’environ 30 à 40%, contre 60% pour les solutions convergées. « C’est un marché émergent, hautement concurrentiel et un secteur où Dell et EMC vont innover ensemble au cours des prochaines années », estime Chad Sakac.