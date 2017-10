Dell Technologies vient de lancer une nouvelle division destinée à développer des produits et solutions pour l’internet des objets ainsi qu’un programme partenaires spécifique nous apprend CRN. Le constructeur texan va investir pour cela un milliard de dollars sur 3 ans. « Nous allons rassembler toutes les compétences de Pivotal, VMware, Isilon et Dell EMC. Nous bâtissons des passerelles pour l’edge computing », a indiqué Michael Dell au cours de la conférence Best of Breed organisée à Atlanta par The Channel Company. « Nous croyons qu’il y aura un grand boom de ce côté-là. » Selon IDC, les dépenses en matière d’IoT devraient croître cette année de 17% et représenter environ 800 millions de dollars, et atteindre 1,4 billion de dollars en 2021.

La nouvelle division aura à sa tête le directeur technique de VMware, Ray O’Farrell. Elle développera notamment des serveurs Dell EMC PowerEdge série C spécifiques. Différents projets sont par ailleurs lancés, tels que Nautilus qui devrait déboucher sur un logiciel développé par Dell EMC, capable d’ingérer et d’interroger en temps réel des données provenant de passerelles IoT. VMware développe de son côté sous le nom de code Project Fire une plateforme Pulse hyperconvergée intégrant gestion simplifiée, ressources de calcul, stockage ainsi qu’un certain nombre d’applications spécifiques tels que l’analyse de données IoT en temps réel. RSA a pris en charge le projet Iris destiné à étendre l’analyse des menaces de sécurité à la bordure du réseau. Dell Technologies va par ailleurs collaborer avec VMware, Intel et Nvidia pour le développement d’accélérateurs de processeurs destinés à améliorer la vitesse de l’analyse des données en bordure du réseau.

Des services spécifiques sont également en cours de développement tels qu’IoT Vision Workshop, qui permet d’identifier et de prioriser les cas d’utilisation professionnelle à forte valeur ajoutée, ou encore IoT Technology Advisory, destiné à développer des architectures IoT et à produire des feuilles de route d’installation.

Dell Technologies a par ailleurs développé l’IoT Solutions Partner Program qui intègre plus de 90 partenaires parmi lesquels des entreprises IT établies comme Intel, Microsoft ou SAP mais également des start-ups comme Action Point (services IT et managés), IMS Evolve (machine management), Foghorn (edge computing) et Zingbox (sécurisation de l’IoT). Le groupe souhaite à présent intégrer des partenaires au travers de toutes ses activités afin de permettre une collaboration et une mise en œuvre des projets plus faciles.