Le Dell EMC World 2017, qui s’est tenu du 8 au 11 mai, était le premier grand test post-fusion pour Dell EMC. L’occasion de montrer à ses clients et partenaires que l’opération est d’ores et déjà couronnée de succès. Nous avons demandé à quelques partenaires ce qu’ils avaient retenu de cet événement et ce qu’ils pensaient de la fusion trois mois après la réunion des équipes.

Pour ce premier événement post-fusion, Dell EMC a voulu marquer les esprits en faisant les choses en grand. L’événement s’est déroulé à Las Vegas et a réuni quelque 13.000 participants. À la grande satisfaction de la direction de Dell France, une cinquantaine de partenaires français avaient fait le déplacement alors qu’ils étaient à peine une demi-douzaine en 2016.

Dell EMC a orienté son message sur la complétude de son offre, estime Nadine Guazzini, manager de la business unit Dell chez SCC France, qui a fait partie du voyage. « Dell EMC a cherché à nous faire sentir le rapprochement des deux entités et a insisté sur le fait que le groupe était positionné sur les toutes les technologies qui comptent sur le marché ». Selon Nadine Guazzini Dell EMC a également exprimé la volonté d’aller vers le Cloud hybride avec EMC et a manifesté une forte volonté mettre en avant VxRail.

De son côté, Claire Palassin, directrice France du Group Partner management, a noté que les dirigeants du nouvel ensemble avaient mis beaucoup l’accent sur les technologies EMC à l’occasion de cet événement. D’après elle, Dell a aussi voulu rassurer sur l’avenir d’Airwatch (et par la même occasion de VMware), dont il avait paru vouloir se débarrasser un temps.

Côté programme partenaires, ni l’une ni l’autre n’ont noté d’annonces particulières. « Tout avait déjà été annoncé en février », juge Claire Palassin. Dell EMC a notamment confirmé son recentrage sur les partenaires en capacité de passer des certifications, estime-t-elle. « Un recentrage qui peut gêner les petits partenaires, notamment ceux qui n’avaient pas la culture EMC ». Sans surprise non plus, Nadine Guazzini a constaté que le groupe poussait ses partenaires à vendre l’intégralité de l’offre via remises incitatives.

Protections des affaires enregistrées

De fait, la principale annonce de ce Dell EMC World sur le plan programmatique, a été l’extension aux serveurs, aux produits réseaux et à l’activité postes clients des nouvelles règles d’arbitrage entre vente directe et indirectes en vigueur depuis le mois de février sur l’activité stockage. En vertu de ces nouvelles règles, applicables depuis le 22 mai, tout nouveau client amené par le channel restera définitivement adressé en indirect.