Alliés dans de nombreux domaines, notamment dans l’internet des objets, Dell EMC et Atos viennent de signer un accord de portée mondiale. Le constructeur américain va en effet distribuer les Bullion x86 (8 – 16 processeurs), des serveurs haut de gamme mis au point par Bull, désormais complètement avalé par l’ESN. Certifiées par SAP et Oracle, ces machines viennent compléter les serveurs PowerEdge de Dell EMC. « Ces dernières années, Dell EMC et Atos ont travaillé ensemble pour associer les serveurs Bullion d’Atos aux solutions de stockage unifiées de Dell EMC dans l’optique de fournir aux clients la solution leader dans le déploiement sécurisé des projets SAP Hana. Dell EMC pourra désormais distribuer les serveurs Bullion d’Atos, plateforme considérée comme l’une des plus puissantes du marché. L’intégration de Bullion complète le portfolio de serveurs haut de gamme PowerEdge de Dell EMC pour héberger les charges de travail critiques avec une performance, une fiabilité et une flexibilité exceptionnelles », indique dans un communiqué commun Ravi Pendekanti, senior vice-président Dell EMC Server Solutions Division.

Atos revendique plus de 100 millions d’utilisateurs de Bullion dans le monde, tout particulièrement en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et au Brésil. Le serveur rack 3U est équipé de processeurs Intel Xeon E7v4 et dispose d’une capacité in-memory pouvant atteindre 24 To pour traiter les applications Big Data.

Présenté comme une technologie alternative avantageuse pour les systèmes Sparc et HP-UX, le serveur Bullion offre selon Atos un coût de propriété réduit pour les data lakes, l’analytique et les clusters virtualisés, permettant de réaliser jusqu’à 35 % d’économies sur les projets de consolidation de base de données.

Les Bullion sont disponibles immédiatement chez Dell EMC. Le communiqué ne précise toutefois pas s’ils sont vendus ou non sous la marque du constructeur américain.