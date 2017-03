Exactement un an après son lancement, Dell-EMC arrête la commercialisation de l’appliance de stockage tout flash DSSD D5 malgré ses performances hors du commun. Ou plutôt à cause d‘elles qui en font un produit rare et donc cher.

Fondé par des anciens ingénieurs de Sun, DSSD visait le marché du calcul haute performance. La firme rachetée par EMC en 2014 pour une somme estimée à environ un milliard de dollars a développé une appliance au format rack basée sur la technologie NVMe (mémoire non volatile pouvant atteindre 144 To) avec jusqu’à un million d’E/S par seconde, une très faible latence (100 microsecondes) et une bande passante extra large atteignant 100 Go/s. Ces performances exceptionnelles ont un prix. La DSSD D5 est facturée plus d’un million de dollars l’unité.

Pas assez rentable a probablement estimé le nouveau patron d’EMC, Michael Dell.

Les clients français, s’ils existent, devront apparemment se rabattre sur les systèmes VMax all flash. C’est en tout cas sur cette gamme qu’on aboutit en recherchant la DSSD D5 sur le site du constructeur.

Le client pourra également se rabattre sur certains constructeurs de niche tels qu’Apeiron Data Systems ou Mangstor aux tarifs disons plus optimisés.

En revanche, certaines technologies de la baie pourraient être réinjectées dans de futurs produits, et ce dans un futur plus ou moins proche. Wait and see.