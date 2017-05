Conscient de la menace que représente à terme la concurrence des offres d’infrastructures sous forme de services des grands fournisseurs cloud pour ses revendeurs et pour lui-même, Dell EMC a décidé d’emboîter le pas à HP en annonçant un programme transposant aux infrastructures sur site le principe du paiement à la consommation inhérent aux infrastructures cloud.

Ce programme, géré par Dell Financial Services, se décline en deux versions : Cloud Flex for HCI, qui s’appuie sur la solution hyperconvergée maison VxRail ainsi que sur ses XC Series motorisés par Nutanix, et Flex On Demand, qui s’applique aux différentes plateformes de stockage du groupe. En vertu du modèle retenu, les clients pourront utiliser ces plateformes sur site en se contentant de souscrire un abonnement mensuel. Pour les plateformes de stockage, le coût sera fonction de l’espace de stockage réellement utilisé. Dell suggère que certaines instances pourraient être deux fois moins onéreuses à faire tourner sur des infrastructures sur site facturées selon ce modèle que sur des infrastructures cloud.

Le grand mérite de ces programmes Flex est d’associer pleinement les partenaires. Plutôt que de les cantonner à un rôle d’apporteur d’affaires en leur abandonnant une commission sur les infrastructures mises en place, Dell EMC a opté pour un modèle beaucoup incitatif consistant à partager les bénéfices générés sur la vente initiale mais également sur la consommation continue de certaines ressources hyperconvergées, souligne CRN dans un article consacré à cette annonce.

Ces programmes Flex, qui reprennent en les généralisant certaines initiatives de financement expérimentées par EMC dans le passé, devraient permettre d’éliminer l’obstacle du coût de ces infrastructures pour certains clients. Ces programmes sont d’ores et déjà disponibles pour les VxRail, les HC Series et les plateformes de stockage. Pour les systèmes VxRack, Dell EMX annonce une disponibilité au troisième trimestre.

Par ailleurs, on notera que Dell EMC a annoncé deux autres offres préfinancées visant à transformer les coûts d’investissement en loyers mensuels. PC as a Service, combine ainsi un PC, des logiciels et des services (déploiement, administration, sécurité et support) et VDI Complete Solutions, réunit une infrastructure de type VxRail ou vSAN ReadyNodes embarquant VMware Horizon et un client léger (en option). Ces services sont disponibles.

Enfin, un nouveau contrat personnalisable, baptisé Transformational License Agreement (TLA), qui permet de remplacer des logiciels non déployés par d’autres logiciels, ne figurant pas forcément dans le contrat initial. Des T-crédits prépayés pourront être échangés à tout moment contre des licences logiciellles incrémentales ou contre des services (services de cloud public, services professionnels ou formation).