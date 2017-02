Trois semaines après son lancement, le programme partenaires unifié Dell EMC s’enrichit d’un addenda destiné aux fournisseurs de services cloud rapporte The VARGuy. Sont concernés les fournisseurs de services de cloud public, les spécialistes cloud des marchés verticaux, les fournisseurs de services de communications, les fournisseurs d’hébergement et de services de colocation ainsi que les fournisseurs de services en ligne aux consommateurs.

Ils bénéficieront de ristournes supplémentaires sur le chiffre d’affaires réalisé, de fonds de développement et de ressources marketing spécifiques, ainsi que du support à la vente d’une BU qui leur est dédiée.

« Il s’agit d’une activité très importante pour nous et qui le deviendra de plus en plus », a confié à nos confrères le vice-président en charge des alliances mondiales et des fournisseurs de services du constructeur, Jay Snyder. « Nous avons actuellement plus de 200 personnes au sein de Dell EMC qui se concentrent sur l’aspect solutions et mises sur le marché de l’activité. »

La BU dédiée au support sera intéressée aux ventes réalisées. « Ils ne gagneront de l’argent que si les partenaires en gagnent. Nous allons mettre de l’argent là où c’est nécessaire. Nous sommes persuadés que nous avons besoin de gagner tous ensemble. Et pour cela, nous avons plus que jamais besoin des fournisseurs de services cloud. »

Les partenaires seront commissionnés sur les ventes de services et d’infrastructures. Des accélérateurs de marge récompenseront par ailleurs les partenaires jouant la carte de l’exclusivité.