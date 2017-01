Nommé à la tête du channel Dell-EMC l’été dernier, John Byrne avait annoncé aux partenaires la mise en place au 1er février un nouveau programme partenaires commun. Il vient d’en dévoiler le contenu au cours d’une présentation sur le web à laquelle assistaient nos confrères de CRN.

Le programme se décline en 3 niveaux : Gold, Platinum et Titanium auxquels s’ajoute le statut particulier de Titanium Black qui sera accordé pour une durée déterminée (un an) aux revendeurs particulièrement méritants. Il a par ailleurs confirmé ce que l’on savait déjà : la mise en place d’un programme d’enregistrement des affaires très protecteur pour les partenaires, ainsi qu’un mélange homogène des programmes de Dell et d’EMC.

Estimant qu’il est particulièrement important que les partenaires étoffent leur offre, il a expliqué que les revendeurs qui, par exemple, vendent des systèmes de stockage EMC, devraient également proposer les serveurs Dell. Pour faciliter cette évolution, Dell EMC leur offrira les formations et les ressources nécessaires. Ces offres mixtes seront « grassement rémunérées », a-t-il promis.

Les fournisseurs de services pourront, soit commercialiser les services de Dell-EMC, soit les réaliser eux-mêmes, après avoir bénéficié de la formation nécessaire.

Héritage en quelque sorte du programme « hard deck » d’EMC, les clients ayant passé commande auprès de partenaires, seront identifiés automatiquement comme relevant exclusivement du channel. De même, en dessous d’un certain plafond, les commandes seront directement transférées au réseau de revendeurs.

Par ailleurs, le constructeur va investir cette année 150 millions de dollars qui serviront essentiellement à relever les rémunération des partenaires EMC pour les mettre à niveau avec celle des partenaires Dell. Le channel du spécialiste du stockage a en effet vu ses remises rabotées ces dernières années. En général, les remises seront accordées dès le premier dollar, sans chiffre d’affaires minimum et seront empilables. De plus la vente de services Dell donnera lieu à des ristournes supplémentaires.

Dell-EMC souhaite désormais s’appuyer sur des revendeurs totalement dédiés. Dans cette optique, il met en place le programme 1,25X. Ceux qui vendront exclusivement des équipements Dell (serveurs, équipements réseau, solutions de stockage) verront leur commission multipliée par 1,25. Ils pourront ainsi accéder plus rapidement au niveau supérieur a conclu John Byrne. Et, pourquoi pas, atteindre,l’étage des Titanium Black.