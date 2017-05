Dell EMC veut sa part du marché juteux de l’internet des objets promis par Gartner. Le cabinet estime en effet que 20,4 milliards d’objets connectés seront en service d’ici 2020. C’est pourquoi le constructeur texan donne un nouveau coup d’accélérateur au développement de son offre IoT avec de nouveaux produits et services ainsi qu’avec de nouveaux partenariats.

Le premier de ces produits est d’origine VMware, entreprise de la galaxie du constructeur, dont l’intégration est renforcée. VMware Pulse IoT Center est une nouvelle solution qui prend en charge la gestion, l’exploitation, l’adaptation et la protection des projets IoT, depuis la périphérie du réseau jusqu’au cloud. Dell proposera VMware Pulse IoT Center comme solution préférentielle d’administration et de supervision pour ses passerelles Dell Edge Gateway. VMware Pulse IoT Center sera par ailleurs intégré dans le nouveau framework EdgeX Foundry de Linux, auquel l’éditeur et Dell EMC ont collaboré (la contribution de Dell comprend plus d’une douzaine de microservices et de 125.000 lignes de code source sous Apache 2.0 afin d’amorcer le projet aux côtés d’autres contributeurs).

Côté services, IoT Technology Advisory Services est une nouvelle offre de conseil de Dell EMC Services destinée à aider les entreprises à déterminer les principales capacités et l’architecture nécessaires pour exploiter les données provenant des objets IoT (capteurs, balises, passerelles, téléphones mobiles, accessoires connectés ). Ces informations peuvent servir, par exemple, à optimiser les processus opérationnels stratégiques, à réduire les risques en matière de conformité et de sécurité, voire à découvrir de nouvelles opportunités de revenus ou à renforcer l’engagement clients.

Enfin, à travers ses programmes Dell IoT Solutions Partner et Dell EMC Partner, le Texan a sélectionné un groupe d’éditeurs de logiciels et de prestataires de services IoT. Ils sont censés prêter leur concours dans des domaines tels que la gestion des sources de données multi-protocoles, la sécurité et l’analytique. Parmi les partenaires ayant récemment rejoint le programme Dell IoT Solutions Partner figurent notamment Atos, Bosch et IBM. Concernant ce dernier, Watson Edge Analytics est désormais certifié sur les passerelles Dell Edge Gateway afin de traiter les données au plus près des capteurs afin d’accélérer leur analyse. Les données agrégées sont également envoyées à la plate-forme backend Watson IoT pour une analytique Big Data. Dell a développé conjointement avec Bosch un kit de démarrage Industry 4.0 destiné à à accélérer la mise en œuvre des projets IoT. Enfin, Atos et Dell EMC collaborent à la création d’un framework de gestion des services IoT, Atos Codex IoT Services, permettant aux clients de garder le contrôle et de s’assurer que tous les utilisateurs puissent créer de la valeur en continu à partir de leurs objets connectés.