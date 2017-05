Dell EMC annonce le lancement de Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack, une plateforme permettant le déploiement et la gestion d’un cloud hybride reposant sur Microsoft Azure Stack. Le constructeur texan suit ainsi les traces d’HPE, de Lenovo et de Cisco.

Sa nouvelle offre vient s’ajouter aux plateformes clés en main Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud, lancées il y a plus de trois ans, et à Dell EMC Native Hybrid Cloud, intégrant matériel, logiciel et automatisation. Le géant d’Austin entend ainsi renforcer sa position de leader sur le marché des infrastructures cloud où il détient 17,6% de part de marché selon IDC.

Reposant sur les serveurs Dell EMC PowerEdge et sur la technologie Networking du constructeur, la plateforme fait appel à une « pile logicielle » clés en main pour sa conception, son management et son support. Des intégrations avec les technologies de sauvegarde et de cryptage de Dell EMC devraient notamment assurer de manière cohérente la protection et la sécurisation des données dans les environnements de cloud public Azure et sur les sites des clients. L’intégration de Pivotal Cloud Foundry sur Azure sera par ailleurs étendue à la plateforme afin de proposer des services constants, des API et des modèles de consommation homogènes sur site et hors site. En parallèle, les services Dell EMC seront proposés à chaque étape du parcours, depuis la planification stratégique jusqu’à la mise en œuvre, en passant par l’exploitation et le support quotidien. Les clients disposeront notamment d’un gestionnaire de compte dédié à travers ProSupport Plus.

L’offre Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack sera disponible dans le courant du second semestre notamment via le channel. Les fournisseurs de services pourront bien entendu s’appuyer sur la plateforme pour développer leur propre offre. C’est déjà le cas d’Atos qui propose ainsi sa solution baptisée tout simplement Atos Hybrid Cloud for Microsoft Azure Stack. « Elle offre un socle cloud à la fois sécurisé et flexible, sur lequel les entreprises peuvent articuler leurs modèles économiques, réagir promptement aux évolutions du marché et créer une expérience client exceptionnelle », précise dans un communiqué Peter Pluim, vice-président exécutif d’Atos IDM. « Avec cette offre cloud complète, nous renforçons encore notre capacité à accompagner nos clients dans leur transformation numérique et continuons de nous affirmer en tant que partenaire de confiance tout au long de leur parcours. »