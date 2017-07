Dell EMC va lancer le 20 juillet prochain sur le marché une version optimisée pour la VDI de son appliance hyperconvergée XC Xpress, elle-même une déclinaison de la solution Xpress de Nutanix destinée aux PME, mais bâtie sur la plateforme du constructeur texan.

D’après Jeff McNaught, vice-président de Dell Cloud Client Computing, qui s’est confié à CRN, l’appliance Dell EMC XC Xpress for VDI est conçue pour supporter entre 100 et 500 utilisateurs au prix de 100 dollars par utilisateur. Elle est proposée en configuration trois nœuds pouvant être portée à quatre nœuds. Elle supporte par ailleurs les hyperviseurs Nutanix AHV, VMware ESXi et Microsoft Hyper-V ainsi que les clients VMware Horizon et Citrix XenDesktop.

« La nouvelle appliance à la simplicité de la XC, elle dispose de la même pile logicielle Nutanix. Elle est dotée de XenDesktop. Elle est conçue pour être déployée facilement en deux heures. Elle est pré-architecturée et conçue par nos ingénieurs. Elle est gérée via une séries d’interfaces web. Elle utilise la console de gestion Prism de Nutanix. Elle est conçue pour être très, très flexible pour un prix très intéressant », a énuméré à nos confrères Jeff McNaught. Ce dernier s’attend à ce que l’appliance soit très bien accueillie par le channel. « Vous pouvez faire la même chose avec VxRail, mais XC accepte VMware, Microsoft et d’autres logiciels que VXRail n’accepte pas. Et le prix est par ailleurs très avantageux. »