Dell EMC vient de céder Spanning à Insight Ventures Partners. Les conditions financières de l’opération ne sont pas précisées. Spanning, qui propose des solutions SaaS de sauvegarde et de reprise d’activité pour les applications Microsoft Office 365, Google Apps et Salesforce, avait été acquis par EMC en octobre 2014, en même temps que Cloudscaling et Maginatics, le spécialiste du stockage souhaitant alors se renforcer dans le cloud hybride.

La société recouvrera son nom historique (Spanning Cloud Apps), sera dirigée par son ancien CEO Jeff Erramouspe et sera basée à Austin (Texas). Elle aura le statut de partenaire privilégié de Dell qui poursuivra sa commercialisation.

Dans un communiqué, Spanning revendique un taux de croissance annuelle de 70%, plus de 7.000 clients, la protection de plus de 1,5 milliard de données chaque semaine et environ 18 millions d’items restaurés en 2016.

Dans un entretien accordé à CRN Jeff Erramouspe explique que la société à de meilleures chances de se développer en tant qu’entreprise indépendante que sous l’ombrelle Dell EMC. « Nous avons perdu en rejopignant Dell EMC où nous n’étions plus qu’un petit bout de diapositive lors des présentations des solutions de protection des données. » Le CEO a précisé qu’actuellement la solution protégeait principalement les données dans Google G Suite mais que l’activité Office 365 croissait plus rapidement. Il estime que d’ici un an, Spanning tirera 40% de ses profits de G Suite, 40% d’Office 365 et 20% de Salesforce.