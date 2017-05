L’ESN Delaware Consulting France, spécialisée dans les environnements SAP va recruter 60 collaborateurs pour étoffer ses équipes dans ses différentes agences (Lyon, Paris, Lille et Nantes). Implantée en France depuis 2010, Delaware Consulting rassemble plus de 250 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros. La société accompagne des grands comptes et ETI, notamment sur les secteurs du retail et de l’industrie dans l’optimisation de leurs processus de gestion.

La société souhaite à présent renforcer ses équipes techniques, conseil, support et commerciales en s’entourant d’experts qui travailleront sur des projets à très forte valeur ajoutée notamment autour des environnements SAP.

Exemple de postes ouverts en 2017 :

-consultants fonctionnels SAP sur Paris, Lyon, Nantes et Lille

– consultants fonctionnels Digital Hybris sur Paris

– consultants fonctionnels BI sur Lille et Paris

– consultants infrastructure sur Paris et Nantes

– chefs de projet techniques Abap sur Nantes

« Une nouvelle fois, nous avons pu confirmer la pertinence de notre stratégie de croissance et enregistré des résultats particulièrement encourageants. Pour poursuivre notre développement tout en offrant une qualité de service de premier plan, il nous faut recruter à court terme des collaborateurs qui souhaitent intégrer une structure agile qui permet à chacun de s’épanouir dans un cadre favorisant la mobilité et l’esprit d’initiative. Nous souhaitons ainsi accroitre notre dream team et nous positionner comme le spécialiste français du conseil et de l’intégration dans l’univers SAP », indique dans un communiqué Didier Galland, directeur associé chez Delaware Consulting France.