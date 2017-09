L’ESN Delaware Consulting France, spécialisée dans l’administration et l’infogérance d’infrastructures SAP, a fait certifier ses trois domaines d’expertise métier chez SAP.

Implantée en France depuis 2010, Delaware emploie plus de 250 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus de 35 millions d’euros. La société accompagne plusieurs dizaines de grands comptes et ETI, notamment dans les secteurs du retail, de l’industrie et de la distribution en s’appuyant sur les solutions SAP, notamment SAP for Hana. Pour garantir sa qualité de service, Delaware a donc initié une démarche de certification continue auprès de l’éditeur allemand qui a certifié les collaborateurs de l’ESN et validé leurs compétences pour accompagner de bout en bout les clients sur leurs projets métiers.

Que ce soit au niveau des équipes avant-vente, consulting et techniques, Delaware explique qu’il bénéficie donc des ressources nécessaires pour mener à bien les projets qui lui sont confiés sur les secteurs : agro-alimentaire, automotive et ingénierie. « Nous bénéficions de l’expertise nécessaire pour nous positionner comme l’un des partenaires stratégiques de l’éditeur en France. Nous allons continuer d’investir au quotidien pour privilégier l’excellence au centre de notre modèle de croissance et nous affirmer comme une référence incontournable sur nos marchés historiques. Dans les prochains mois, nous allons également certifier de nouvelles lignes d’expertises métier pour accroitre notre avantage concurrentiel », indique dans un communiqué Cyrille Pleignet, responsable de l’offre industrie et innovation de l’ESN.