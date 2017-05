Même si la technologie DECT n’est plus la solution de communication la plus actuelle, elle offre néanmoins une alternative fiable et économique de communication interne dans l’entreprise pour un grand nombre d’employés p.ex. dans les hôpitaux, les ateliers ou les entrepôts.

Contrairement aux smartphones avec accès WiFi, les téléphones DECT professionnels sont exactement conçus pour ses secteurs d‘activité, sans être surchargés de fonctionnalités inutiles. Le standard DECT optimise surtout la transmission de la voix garantissant ainsi disponibilité et très bonne qualité vocale.

Les bornes IP-DECT sont directement reliées au réseau de l’entreprise et parfaitement intégrées à l’IPBX. La borne multicellulaire permet d’installer plusieurs appareils avec les fonctions « Roaming » (appeler ou être appelé quelle que soit sa position géographique) et « Handover » automatique (changement automatique de borne en cours de déplacement). Ceci permet de couvrir avec fiabilité de très grands périmètres ou des endroits difficiles d’accès.

Un autre avantage des solutions DECT professionnelles est la batterie longue durée des terminaux. Pour le travail par roulement avec téléphones de fonction qui passent d’un employé à un autre (à l’hôpital p.ex.), les appareils avec de longues durées d’autonomie et des fréquences de chargement proportionnellement courtes sont d’un grand avantage.

Dans cette perspective, la technologie DECT IP est une solution mature qui peut paraître dépassée, néanmoins il est recommandé de ne pas l’exclure entièrement dès la phase de planification d’un projet, s’il doit être question de communication mobile.

innovaphone présente à cet effet deux nouveaux téléphones DECT dans sa gamme de produits : l’IP64 et l’IP65.

Fonctionnalités et fiches techniques :

http://wiki.innovaphone.com/index.php?title=IP64_Fiche_technique_FR

http://wiki.innovaphone.com/index.php?title=IP65_Fiche_technique_FR