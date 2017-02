L’efficacité des équipes joue un rôle majeur dans la réussite d’une entreprise. Mais si le travail d’équipe a gagné en fluidité, nous ne pouvons pas en dire autant des outils que nous utilisons. Plutôt que de faire le lien entre les individus, ces outils cloisonnent le contenu créé et compliquent la collaboration. Nous voulons redonner aux collaborateurs le goût du travail en équipe. Tandis que nous entrons dans la nouvelle ère du partage et de la synchronisation de fichiers, nous sommes heureux de vous présenter de nouvelles fonctionnalités qui rendent la collaboration encore plus simple et efficace.

Optimisez votre espace de stockage avec Dropbox Smart Sync.

Le travail d’équipe décuple les besoins de stockage, ce qui pose problème lorsque le volume des données créées dépasse la capacité de stockage disponible. Notre nouvelle fonctionnalité Smart Sync permet désormais aux utilisateurs d’afficher tous leurs fichiers et dossiers directement depuis leur ordinateur, qu’ils soient stockés dans le cloud ou sur leur disque dur.



Donnez vie à de meilleures idées avec Dropbox Paper



Dropbox Paper est un espace de travail flexible qui rassemble les personnes et les idées. Depuis le lancement de la version bêta, les utilisateurs ont créé plusieurs millions de documents Paper dans plus de 200 pays et territoires. Suite aux retours positifs des premiers utilisateurs, dont InVision, Ben & Jerry’s, Shopify et Campaign Monitor, nous avons décidé d’ajouter d’autres fonctionnalités à Paper afin de rendre l’outil plus performant. Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que Paper n’est plus en version bêta et que la version Web est désormais disponible dans 21 langues.

