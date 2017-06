WannaCry, le cryptovirus qui défraie la chronique a infecté, à ce jour, 200 000 utilisateurs dans 150 pays. EUROPOL qualifie cette d’attaque « d’inédite » de par son mode de propagation à l’instar d’un ver informatique.

Si vous utilisez les solutions de sécurité de Kaspersky Lab, vous êtes immédiatement protégé de WannaCry et des autres cryptovirus. Nous invitons les utilisateurs de Kaspersky Endpoint Security for Business et Kaspersky Endpoint Security Cloud à vérifier les points suivants :

Comment se prémunir de l’infection ?

Installez le patch officiel de Microsoft :

Pour les systèmes d’exploitation supportés :

https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx

Pour les systèmes d’exploitation qui ne sont plus supportés : https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wannacrypt-attacks/

Si vous utilisez les solutions de sécurité de Kaspersky Lab, assurez-vous que System Watcher et tous ses modules sont activés :

Quels sont les outils et ressources à votre disposition ?

Kaspersky Anti-Ransomware Tool

Disponible gratuitement, Kaspersky Anti-Ransomware Tool offre une protection immédiate contre les menaces de type ransomwares. Compatible avec la majorité des solutions de sécurité, cet outil et vous permettra de mettre un pied chez vos prospects, ne manquez pas cette opportunité !

Téléchargez l’outil en cliquant ici.

Portail ‘No More Ransom’

Kaspersky Lab s’est associé avec la Police nationale néerlandaise, Europol et Intel Security, et ont développé ensemble le portail ‘No More Ransom’. Ce projet à but non-commercial a pour but de sensibiliser les utilisateurs aux risques auxquels ils sont exposés, tout en fournissant informations et outils utiles : explications techniques, bonnes pratiques, outils de déchiffrement…

Découvrez le portail No More Ransom ici.

Ressources

– Livre blanc : Se protéger des ransomwares – Comment reconnaître et éviter les attaques de ransomwares

– Livre blanc : Votre entreprise pourrait-elle surmonter une attaque de cryptovirus ?

– Infographie : Ransomwares – quand votre terminal est pris en otage