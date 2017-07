Pour répondre à la croissance de ses clients, DCforDATA fait savoir qu’il augmente la capacité d’hébergement de son datacenter de 20%. Un espace tertiaire sera bunkerisé et sécurisé afin de le transformer à terme en salle IT de 100 m². Ce nouvel espace permettra d’accueillir des clients aux besoins importants en hébergement privatif salle/cage en fonction de leur contraintes règlementaires ou fonctionnelles. Il offrira le même type d’infrastructures et de garanties que les salles actuelles, avec une disponibilité garantie de 99,99%. Dans le cadre de cette croissance et pour renforcer la sécurité des infrastructures, l’hébergeur lyonnais a également procédé fin mars, au remplacement de l’un de ses deux groupes électrogènes, Le nouveau groupe Genelec de 1,2 MVA s’est substitué au 0,75 MVA.

Près de 7 ans après l’ouverture du datacenter, DCforDATA revendique 80 clients hébergés, soit environ 1.500 comptes finaux, dont plus d’une trentaine d’opérateurs télécoms et une vingtaine d’ESN. Les clients ont le choix de se connecter librement auprès de leur fournisseur. Le spécialiste de la location d’espace en Rhône Alpes propose aussi des connections vers les cloud publics.

« Nous sommes satisfaits de notre développement, les plus + de 53.000 heures de fonctionnement sans discontinuité pour l’IT de nos clients démontre notre excellence opérationnelle. Nous allons continuer notre croissance avec un investissement initial de 8.5 millions d’euros dans la construction d’un deuxième datacenter. Situé dans le 8ème arrondissement de Lyon, il sera inauguré courant 2018 », indique dans le communiqué le fondateur et président de DCforDATA, Nicolas Pitance.