Le patron de l’Infrastructure Solutions Group de Dell EMC, David Goulden a annoncé son départ une semaine après avoir indiqué que les commandes de solutions de stockage avaient baissé de 5% en un an, provoquant une stagnation du chiffre d’affaires. Un chiffre d’ailleurs très en deçà des calculs d’IDC qui aboutissent quant à eux sur une baisse de revenus de 26,7% (voir notre article consacré au stockage). Quoi qu’il en soit, David Goulden quittera la société début février à l’issue de l’année fiscale en cours. Il sera remplacé par Jeff Clarke, le vice-président en charge des opérations et de la technologie de la société. Présent chez Dell depuis 1987, ce vétéran diplômé de l’université du Texas de San Antonio sera ainsi en charge de toutes les lignes de produits de Dell Technologies, qu’il s’agisse de celle du Client Solutions Group ou de l’Infrastructure Solutions Group indique CRN.

En commentant les piètres résultats de l’activité stockage, David Goulden avait annoncé le recrutement de plusieurs centaines de commerciaux dédiés afin de relancer les ventes. « Nous avons un solide plan de relance. Nous allons travailler sur le prix moyen, nous allons recruter des commerciaux, changer les quotas et les régimes de rémunération et introduire de nouveaux produits », avait promis le dirigeant. Le fabricant devrait être très agressif en matière de prix a indiqué à nos confrères un important partenaire de Dell Technologies. « Les clients recherchent des solutions tout flash moins chères comme Pure qui sont très, très bonnes. Nous gagnons plus d’argent en vendant Pure qu’en vendant Dell EMC. » Selon lui, la société de Michael Dell devrait également améliorer les commissions versées aux revendeurs. « La question est la suivante : Les bonnes incitations financières sont-elles en place pour faire bouger les choses dans un environnement très compétitif ? Nous vendons plus de Pure qu’auparavant et leurs marges sont le double de celles de Dell EMC. » Jeff Clarke a pas mal de travail devant lui.