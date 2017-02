Datto fait ses emplettes. L’éditeur de solutions de sauvegarde et de reprise d’activité vient en effet de racheter Open Mesh afin de renforcer son offre destinée aux fournisseurs de services managés. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Fondée en 2005, Open Mesh est basée à Portland dans l’Oregon et dispose d’un bureau à Hong Kong. La société développe des solutions réseau sans fil destinées aux fournisseurs de services IT et aux intégrateurs. Elle revendique plus de 90.000 réseaux WiFi et 4G LTE gérés et plusieurs millions d’utilisateurs. Elle propose notamment des points d’accès et des switches Ethernet couplés avec la plateforme de gestion dans le cloud CloudTRax.

Les technologies d’Open Mesh rejoindront la Datto Networking Appliance afin de créer Datto Networking, une ligne de produits optimisée pour les PME et proposée exclusivement par le réseau de partenaires fournisseurs de services de Datto.

Précisons que cette Datto Networking Suite qui comprend Datto Networking Appliance, Datto Networking WiFi et Datto Networking Switches, sera disponible dans la zone EMEA d’ici la fin de l’année.

Open Mesh, qui conservera son siège à Portland et son réseau de distribution propre, poursuivra son activité en tant que filiale de Datto. « L’équipe, les solutions et l’attachement au channel d’Open Mesh sont en adéquation parfaite avec Datto qui souhaite étendre son offre afin de couvrir tout le spectre de la disponibilité des données et de la connectivité », commente dans un communiqué le CEO et fondateur de Datto, Austin McHord.