En quittant le navire Andomède fin 2011, puis peu après celui de Numergy, alors en gestation, Dassault Systèmes n’abandonnait pas complètement le cloud public. L’éditeur était en effet présent dans le capital d’Outscale, fondé en 2010 par Laurent Seror, son directeur Cloud Computing, qui avait auparavant lancé Agarik, l’infogéreur de sites critiques de Bull. Depuis lors Dassault s’appuie sur les services d’Outscale pour gérer sa plateforme 3DEexperience et son portefeuille de solutions Industry Experiences déployées dans le nuage.

Aujourd’hui, l’éditeur français annonce une prise de participation majoritaire – dont le contour n’est pas précisé – dans la société, entrant ainsi de plein pied dans la fourniture de services d’infrastructures cloud pour les entreprises. « Grâce à cet investissement, Dassault Systèmes est aujourd’hui en mesure d’ajuster et de contrôler ses ressources ainsi que ses services cloud. Le groupe peut faire face aux pics d’activité, poursuivre la diversification de ses segments d’activité, déployer de nouvelles fonctionnalités et proposer à ses clients des solutions cloud avancées disponibles sur site, ainsi qu’en environnements privés ou hybrides », précise un communiqué. « Outscale a démontré les solides performances de son architecture cloud unique en proposant avec succès des ressources aux entreprises du monde entier, et en s’appuyant sur une approche unique du cloud souverain basée sur la protection des données », tient à préciser dans le document Pascal Daloz, directeur général adjoint, Marques et Développement corporate de l’éditeur. « À présent, nous pouvons permettre à nos clients de créer plus de valeur en optimisant pleinement cette approche pour élargir notre capacité à rendre la plateforme 3DExperience plus abordable et plus accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs, ainsi qu’en l’élargissant à de nouveaux usages ».

De son côté, Laurent Seror se félicite de ce renforcement au capital qui offre de nouveaux moyens à son entreprise. « Cet investissement effectué par Dassault Systèmes nous apporte des ressources supplémentaires pour poursuivre notre stratégie d’innovation technologique et de développement commercial à l’international. »