ServiceNow, société spécialisée dans la fourniture de services cloud pour les entreprises, a annoncé la nomination de Daniel Österbergh au poste de Area Vice-Président Channel & Affaires, ServiceNow EMEA, le 1er mars. Il reportera à Tony Beller, Worldwide VP for Channel & Alliances. Il aura pour mission prioritaire de renforcer les liens avec le channel, tout particulièrement avec les partenaires évoluant dans des secteurs clés tels que le service client, la sécurité ou les ressources humaines.

Avant de rejoindre ServiceNow, Daniel Österbergh était responsable channel chez EMC. Auparavant il s’est occupé pendant 5 ans de la stratégie des ventes pour le secteur des PME chez le spécialiste du stockage.

« J’observe l’évolution de ServiceNow depuis maintenant plusieurs années et il est vrai que son positionnement est unique sur le marché, recréant les expériences clients que nous connaissons en tant que consommateurs à travers l’entreprise. La création de partenariats mutuellement bénéfiques est la clé de notre stratégie de commercialisation, permettant à nos partenaires de lancer de nouveaux échanges business, d’informer sur la stratégie de la transformation digitale de nos clients, et de cibler les marchés inexploités au-delà de la gestion des services IT », explique dans un communiqué Daniel Österbergh.