Parametric Technology S.A. (PTC France), filiale de l’éditeur désormais spécialisé dans les technologies dédiées à l’Internet des Objets, a nommé l’actuel VP en charges des ventes pour la France, le Benelux et la Suisse, Damien Lyant, au poste de président directeur général. Dans le cadre de son nouveau rôle, ce dernier est garant de la stratégie des ventes pour la France et responsable des décisions stratégiques pour la filiale, ainsi que des relations avec le management exécutif au siège de Boston. Selon sa feuille de route, il est par ailleurs chargé de mettre en œuvre des initiatives locales, notamment en matière de développement durable, et de redéfinir la stratégie des ressources humaines en encourageant la capitalisation des savoirs ainsi que les échanges de « bonnes pratiques » entre les métiers,.

Damien Lyant débute sa carrière en 1998 chez PTC où il occupe différents postes de responsable commercial jusqu’en 2008, année de son départ chez OpenTrust. En 2010, il rejoint à nouveau PTC au poste de VP EMEA & APAC Channel Transformation Programs. Il occupe ensuite successivement les postes de VP EMEA Channel Sales et EMEA Channel Sales Operations. En septembre 2016, il prend en charge la stratégie des ventes pour la France, le Benelux et la Suisse.

Né en 1973, Damien Lyant est diplômé de l’IDRAC Business School de Lyon et titulaire d’un Master en Marketing & Economie.