L’activité informatique et télécoms de la co-entreprise Dactyl-OMR annonce l’acquisition du Centre de compétence Sage angevin Groupe Medis Services. Société de 8 personnes réalisant 1 M€ de chiffre d’affaires annuel, Groupe Medis Services est spécialisée dans l’intégration de logiciels Sage et EBP. En complément de cette activité, la société tire un tiers de ses revenus de la vente et l’intégration d’infrastructures informatiques.

Cette acquisition permet à Dactyl OMR Infogérance de doubler son activité d’intégration de logiciels de gestion, en la portant à 1,5 M€ de revenus annuels. En effet, Dactyl Buro Infogérance portait déjà une activité de Centre de compétence Sage rayonnant sur la région Centre Val de Loire. Avec Groupe Medis Services, Dactyl-OMR Infogérance décline donc son expertise en logiciels de gestion en Loire Atlantique (Nantes) et en Bretagne (Lorient), où Groupe Medis Services avait des agences.

Dactyl-OMR Infogérance précise que si les agences existantes ne sont pas maintenues des équipes opérationnelles sont réparties sur les sites OMR d’Angers, La Roche-sur-Yon, Nantes et Lorient. Des recrutements de consultants sont même prévus pour soutenir le développement de cette activité d’intégration de logiciels de gestion.

En revanche, les deux anciens associés de Groupe Medis Services quittent le groupe. L’un, Stéphane Daguin, est déjà engagé dans une nouvelle structure dans le consulting en management participatif, et l’autre, Thierry Renard, poursuit seul l’activité édition du groupe, connue sous le nom Medis Software. Rebaptisée Konvex’IT, cette entité édite une application périphérique de Sage Bâtiment : Satellite SMDE. Une application que Dactyl Buro Infogérance pousse en tant que partenaire.

Avec cette acquisition, Dactyl Buro Infogérance et OMR Infogérence totalise 90 personnes, et plus de 11 millions d’euros de chiffre d’affaires – et même plus plus de 14 M€ avec sa filiale Artis, éditeur d’Artis.net et Artis.CRM qui doit dépasser les 3M€ sur 2016. L’ensemble, toujours piloté par Dave Lecomte, en tant que co-directeur associé en charge des opérations, rayonne via un réseau d’agences 11 agences en Bretagne, Pays de la Loire, Vendée et dans le Centre de la France les 3 agences DBI (Dactyl-Buro Infogérance).