F5 Networks vient de publier les résultats de son premier trimestre fiscal décalé. Le chiffre d’affaires progresse de 5,4% à 516 millions de dollars, tandis que le bénéfice net s’établit à 94,2 millions de dollars, ou 1,44 dollar par action diluée, contre 89,7 millions de dollars ou 1,28 dollar par action diluée un an plus tôt.

Sur un plan régional, le chiffre d’affaires progresse fortement dans les Amériques, dans la zone APAC et au Japon, mais recule dans la région EMEA.

Côté produits, les appliances matérielles BIG-IP Series lancées en novembre contribuent fortement à la hausse du chiffre d’affaires, de même que les logiciels, et les solutions de sécurité.

« Pour le second trimestre consécutif, les ventes dans le domaine de la sécurité représentent un important pourcentage des ventes de produits, reflétant la forte demande pour Access Policy Manager et nos produits pare-feux, et bénéficient de la progression des ventes de SSL Orchestrator », commente dans un communiqué le CEO de F5 Networks, John McAdam. « Au cours du trimestre, SSL Orchestrator et DDOS Hybrid Defender ont été livrés en tant que composants logiciels de BIG-IP. A partir de ce trimestre, ils seront livrés en tant que produits autonomes de notre nouvelle plateforme de sécurité Herculon », ajoute le dirigeant.

La firme de Seattle va en effet donner un coup d’accélérateur sur les solutions de sécurité. SSL Orchestrator dispose de capacités cryptographiques et de chaînage dynamique en fonction du contexte, tandis que DDOS Hybrid Defender, comme son nom l’indique, est destiné à parer aux attaques DDOS en s’appuyant sur les capacités de détection de F5 Silverline. Il s’agit là de deux pivots de la politique de cybersécurité de la société. « Les applications et les données figurent parmi les actifs les plus précieux de n’importe quelle organisation. Sans applications fiables vous empêchez le recrutement de nouveaux clients, les transactions et la génération de chiffre d’affaires. Pour sauvegarder l’expérience du consommateur, F5 préconise une approche centrée sur les applications où la sécurité, l’accès et la gestion de l’identité sont traités comme une partie intrinsèque du développement d’applications et de leur déploiement. Nos nouvelles solutions ont été conçues pour empêcher de manière globale l’impact des nouvelles menaces », explique dans un communiqué le directeur technique de F5, Ryan Kearny