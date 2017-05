L’éditeur israélien de solutions de coffres forts numériques CyberArk annonce l’acquisition pour 42 millions de dollars de Conjur, un fournisseur de solutions de sécurisation du DevOps. Conjur est basé à Newton (Massachussetts), ville où se trouve également le siège américain de CyberArk, le siège israélien de la société se trouvant à Petach Tikva.

« Les méthodologies DevOps constituent une part importante des stratégies de transformation digitale des organisations qui les adoptent de plus en plus dans tous les secteurs, afin d’accélérer leurs prestations de services. Mais une vitesse et une agilité accrues impliquent des défis de sécurité, et de nouveaux vecteurs d’attaques considérables pour les pirates informatiques et les « insiders » malveillants. Les DSI, RSSI, CISO et les développeurs ont besoin de solutions qui leur offrent le contrôle et la sécurité sans entraver l’agilité et la vitesse des pipelines DevOps », explique CyberArk dans un communiqué.

« L’acquisition de Conjur vient renforcer davantage la place de CyberArk en tant que leader de la sécurisation des comptes à privilèges », explique de son côté Jean-François Pruvot, Regional Director France et Benelux chez CyberArk. « Elle étend également notre positionnement sur ce nouveau segment de marché, à savoir la sécurité des DevOps, permettant aux entreprises d’adopter ces méthodologies sans compromettre leur sécurité. »

Conjur a été désigné « Cool Vendors in DevOps 2017 » par Gartner.

Les solutions de l’éditeur sont dès à présent disponibles via le réseau de distribution de CyberArk.

Par ailleurs, pour le premier trimestre de son exercice 2017, CyberArk a enregistré un chiffre d’affaires de 59 millions de dollars, en croissance de 26% sur un an, dont 33 millions de dollars provenant des licences (+20%) et 26 millions de dollars issus des services (+34%). Le bénéfice net s’établit à 7,5 millions de dollars, contre 4,3 millions de dollars un an plus tôt.