Le groupe de conseil et d’ingénierie informatique et technique Viveris, affiche en 2016 un chiffre d’affaires de 57 millions d’euros contre 55,1 millions d’euros en 2015. La dynamique a été particulièrement solide sur le marché de l’ingénierie industrielle et technique avec un chiffre d’affaires 2016 de près de 30 millions d’euros, en croissance de plus de 5%. Réalisée uniquement en France, cette progression est particulièrement satisfaisante au regard de l’évolution du marché sur la période.

Dans l’informatique de gestion, après un démarrage timide, l’activité s’est améliorée au fil des mois, permettant de clôturer 2016 sur un chiffre d’affaires de plus de 27 millions d’euros contre 26,5 millions d’euros en 2015.

Cette croissance s’est accompagnée de l’embauche de plus de 150 collaborateurs sur l’année. Les effectifs ont ainsi franchi la barre des 800 collaborateurs. Pour 2017, le groupe annonce des perspectives de croissance solides et prévoit l’embauche de 180 collaborateurs sur toute la France.