Selon IDC, qui s’appuie sur son Quarterly Mobile Phone Tracker, les livraisons de smartphones connaîtront une croissance ininterrompue jusqu’en 2021. Les livraisons passeront ainsi de 1,47 milliard d’exemplaires en 2016 à plus de 1,7 milliard en 2021 estime le cabinet d’analyse. En 2016, le marché a vu pour la première fois sa croissance ramenée à un seul chiffre avec 2,5% de hausse comparé à 2015. La demande émanant de nouveaux consommateurs ainsi que la fin de la stagnation de deux ans due au cycle de renouvellement suffiront, estime IDC, à redonner un coup d’accélérateur aux ventes, lesquelles enregistreront ainsi un taux de croissance annuel moyen de 3,3%.

« Nous pensons que les deux principaux catalyseurs d’une croissance continue sont l’arrivée de nouveaux utilisateurs de smartphones et le maintien d’un cycle de renouvellement ne dépassant pas deux ans. Nous estimons qu’à la fin de 2016, la moitié de la population mondiale utilisait un smartphone, ce qui laisse beaucoup de place pour de nouveaux utilisateurs. Malgré les hauts niveaux de saturation dans les marchés matures tels que l’Amérique du Nord, l’Europe de l’Ouest, la Corée et le Japon, nous voyons la moitié des utilisateurs remplacer leurs appareils environ tous les deux ans. Nous croyons que cette tendance va perdurer au cours de la période considérée », explique Ryan Reith, vice-président en charge du Quarterly Mobile Phone Tracker.

Concernant les systèmes d’exploitation, IDC ne s’attend pas à de grands changements d’ici 2021, Android dominant toujours le marché avec environ 85% des ventes et 1,48 milliard de terminaux vendus à cette échéance devant iOS dont la part de marché tournera autour de 14-15%, soit 249,3 millions d’iPhone livrés.

En revanche, le prix de vente moyen devrait grimper, tiré par la progression des phablettes (écran à 5,5 pouces et plus), lesquelles devraient représenter 51% du marché en 2021, et par le lancement de smartphones haut de gamme tels que l’iPhone 8, le Galaxy Note8, LG V30, l’Essential Phone d’Andy Rubin, ou encore la deuxième génération du Google Pixel.

Worldwide Smartphone Platform Shipments, Market Share, and Growth, 2017 and 2021 (shipments in millions) Platform 2017 Shipment Volume* 2017 Market Share* 2017 Year-over-Year Growth* 2021 Shipment Volume* 2021 Market Share* 2021 Year-over-Year Growth* 2016-2021 CAGR* Android 1,276.0 85.2% 2.3% 1,479.4 85.5% 3.6% 3.5% iOS 218.7 14.6% 1.5% 249.3 14.4% 0.8% 3.0% Others 2.7 0.2% -74.5% 1.2 0.1% -3.5% -34.9% Total 1,497.5 100.0% 1.7% 1,730.0 100.0% 3.2% 3.3% Source: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, August 29, 2017

* Table Note: All figures are forecast projections.