Splunk vient de dévoiler des résultats trimestriels et annuels qui dépassent de loin les prévisions des analystes. Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre s’établit à 306,5 millions de dollars, en hausse de 39% sur un an. Les revenus provenant des licences bondissent de 35% à 190,5 millions de dollars. Le bénéfice opérationnel non-GAAP est de 35,8 millions de dollars, soit une marge de 11,7%. Le bénéfice par action non-GAAP est de 25 cents. Les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 288 millions de dollars et à un BPA de 17 cents. En termes GAAP, la perte trimestrielle est de 71,1 millions de dollars, soit une marge de -23,2%.

Le chiffre d’affaires de 2017 décalé atteint 950 millions de dollars, illustrant un bond annuel de 42%. Les ventes de licences grimpent de 35% à 546,9 millions de dollars. La marge opérationnelle non-GAAP est de 6,2%. On atteint ainsi un bénéfice non-GAAP de 58,9 millions de dollars. La marge GAAP est quant à elle de -36,2%, débouchant ainsi sur une perte de 343,9 millions de dollars.

Ce qui a toutefois déplu à la bourse, ce sont les prévisions pour le trimestre en cours. Le spécialiste du Big Data s’attend en effet à un chiffre d’affaires situé entre 231 et 233 millions de dollars, bien loin des attentes des analystes qui tablaient sur 242 millions de dollars. Splunk prévoit par ailleurs une marge non-GAAP établie entre -2% et – 4%.

Ces perspectives se sont traduites en bourse par une baisse du titre de 3,2% dont le cours atteignait ainsi après bourse 62,80 dollars. Précisons que la firme de San Francisco a fait son entrée au Nasdaq en avril 2012 au prix de 17 dollars l’action.