Une fois de plus, Nutanix a publié d’excellents résultats trimestriels. Au deuxième trimestre – clos le 31 janvier dernier – le chiffre d’affaires a atteint 182,2 millions de dollars, soit une progression de 77,0% sur un an. Par rapport au trimestre précédent, la croissance est de 9,2%.

En revanche, la perte atteint 93,2 millions de dollars. C’est quasiment trois fois plus que les 33,2 millions de dollars enregistrés un an auparavant. C’est cependant nettement moins que le déficit de 162,2 millions de dollars affiché au premier trimestre.

Le spécialiste de l’hyperconvergence annonce par ailleurs triomphalement un cash flow et des investissements à court terme de 355,2 millions de dollars, en hausse de 175% sur un an ; un revenu différé qui bondit de 128% à 420,6 millions de dollars ; un cash flow opérationnel de 19,8 millions de dollars contre 4,5 millions de dollars un an auparavant et un flux de trésorerie net de 7,1 millions de dollars, à comparer à une trésorerie négative de 5,9 millions de dollars au second trimestre 2015. Il affirme par ailleurs que 900 nouveaux clients ont été conquis au cours du trimestre.

Dans le communiqué de l’entreprise, Dheeraj Pandey se félicite de la marque Nutanix « bien installée avec 1 milliard de dollars de revenus annualisés ». « Nous continuons à évoluer et à affiner notre stratégie (…) avec la volonté de capturer une part grandissante du marché très dynamique de plus de 100 milliard d’euros des infrastructures d’entreprise », ajoute le CEO.

Tout ne va toutefois pas pour le mieux dans le meilleur des mondes à plus de 100 milliards d’euros. Pour le trimestre en cours, la firme de San Jose table en effet sur un chiffre d’affaires compris entre 180 à 190 millions de dollars. Si l’on prend en compte le milieu de la fourchette, soit 185 millions de dollars, la croissance séquentielle prévue n’est que de 1,5%. On est loin de la croissance à deux chiffres habituelle.

Nos confrères de The Register, qui ont assisté à la conférence téléphonique de présentation des résultats, ont eu droit à quelques explications de la part du directeur financier, Duston Williams. Celui-ci attribue ce ralentissement à un manque de dynamisme du marché US et à une perte d’efficacité de la direction commerciale. « Nous avons probablement sous-estimé l’impact que cela aurait sur la productivité en affectant certains de nos meilleurs commerciaux à des tâches de management », a-t-il reconnu. Il prévoit toutefois un rebond sur le marché américain au cours des prochains trimestres. Il s’attend enfin à une augmentation du prix des DRAM de 30 à 40% au dans les prochaines semaines, provoquant de facto une hausse du chiffre d’affaires de la société.