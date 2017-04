Le chiffre d’affaires mondial généré par les ventes de produits d’infrastructure (serveurs, stockage et switchs Ethernet) destinés au cloud (public et privé) a grimpé de 9,2% en 2016 par rapport à 2015 pour atteindre.32,6 milliards de dollars.

C’est ce que l’on découvre dans le Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker d’IDC. A l’exception d’IBM (-19,1%) et de NetApp (-2,8%), les principaux fournisseurs enregistrent de la croissance, c’est le cas de Dell Technologies (+6,6%), d’HPE (+11,4%), de Cisco (+30,2%), d’Huawei (+62,3%) et de Lenovo (+10,8%).

Est-ce à dire que ces derniers ont le sourire ? Pas forcément, puisque le 4ème trimestre, marqué par un ralentissement de la croissance, bouscule le classement. Ainsi, Dell Technologies et HPE, voient leurs ventes reculer de respectivement 3,5% et 3,0%, tandis qu’avec -3,0%, iBM affiche un recul plus limité qu’au cours des trimestres précédents. NetApp fait encore mieux que Big Blue en enregistrant quant à lui une hausse de ses ventes de 3,9%. Le ralentissement de la croissance est en revanche ressenti par Cisco (+23,1%), Huawei (+61,4%) et Lenovo (+7,3%).

Malgré tout, le 4ème trimestre voit la part des infrastructures IT destinées au cloud grimper à 37,2% dans les dépenses IT mondiales, contre 33,4% un an auparavant. Les ventes destinées au cloud privé progressent de 10,2% en glissement annuel pour atteindre 3,8 milliards de dollars, tandis que les infrastructures de cloud public enregistrent une progression de 5,3% à 5,4 milliards de dollars. En comparaison, le chiffre d’affaires des infrastructures IT non cloud affiche une baisse de 9%.

Sur un plan géographique, c’est le Japon qui a connu la plus forte croissance au cours de la période avec +42,3%, suivi de la région Moyen-Orient & Afrique (+33,6%), du Canada (+16,6%), de l’Europe de l’Ouest (+15,6%), de la région Asie/Pacifique hors Japon (+14,5%), de l’Europe Centrale et de l’Est (+11,6%), de l’Amérique Latine (+9,9%), les Etats-Unis fermant la marche avec un modeste +0,1%.

Top 5 Vendor Group, Worldwide Cloud IT Infrastructure Vendor Revenue, 2016 (Revenues are in Millions, Excludes double counting of storage and servers) Vendor Group 2016 Revenue (US$M) 2016 Market Share 2015 Revenue (US$M) 2015 Market Share 2016/2015 Revenue Growth 1. Dell Technologies $5,747 17.6% $5,391 18.1% 6.6% 2. HPE/New H3C Group** $5,311 16.3% $4,768 16.0% 11.4% 3. Cisco $3,783 11.6% $2,906 9.7% 30.2% 4. Huawei* $1,205 3.7% $743 2.5% 62.3% 4. Lenovo* $1,097 3.4% $990 3.3% 10.8% 4. IBM* $1,017 3.1% $1,257 4.2% -19.1% 4. NetApp* $1,007 3.1% $1,036 3.5% -2.8% ODM Direct $6,733 20.7% $7,427 24.9% -9.3% Others $6,694 20.5% $5,327 17.8% 25.7% Total $32,594 100% $29,845 100% 9.2% IDC’s Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker, April 2017

Top 5 Vendor Group, Worldwide Cloud IT Infrastructure Vendor Revenue, Q4 2016 (Revenues are in Millions, Excludes double counting of storage and servers) Vendor Group 4Q16 Revenue (US$M) 4Q16 Market Share 4Q15 Revenue (US$M) 4Q15 Market Share 4Q16/4Q15 Revenue Growth 1. Dell Technologies $1,587 17.3% $1,645 19.2% -3.5% 2. HPE/New H3C Group** $1,340 14.6% $1,381 16.2% -3.0% 3. Cisco $1,032 11.3% $838 9.8% 23.1% 4. Huawei $416 4.5% $258 3.0% 61.4% 5. IBM* $346 3.8% $357 4.2% -3.0% 5. Lenovo* $295 3.2% $275 3.2% 7.3% 5. NetApp* $267 2.9% $257 3.0% 3.9% ODM Direct $1,877 20.5% $1,926 22.5% -2.6% Others $2,014 28.1% $1,613 25.1% 24.9% Total $9,173 100% $8,549 100% 7.3% IDC’s Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker, April 2017

Notes:

* IDC declares a statistical tie in the worldwide cloud IT infrastructure market when there is a difference of one percent or less in the vendor revenue shares among two or more vendors.

** Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC will be reporting external market share on a global level for HPE as « HPE/New H3C Group » starting from Q2 2016 and going forward.